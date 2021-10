Mme Marvel Art taquine de nouveaux pouvoirs pour le super-héros MCU

On dirait un super-héros Marvel Mme Marvel subira des changements majeurs lors du passage de la page de la bande dessinée au grand écran, avec de nouveaux concepts artistiques offrant notre premier aperçu de son ensemble de puissance ajusté. Les pouvoirs de Mme Marvel impliquent un changement de forme, le super-héros étant capable de changer la taille de ses parties du corps, faisant souvent pousser ses poings à plusieurs fois leur taille normale pour le combat. Bien que cela soit toujours intact, en quelque sorte, l’œuvre d’art révèle apparemment que certains éléments seront modifiés de manière assez significative pour le MCU …

Nouvel art promotionnel d’Iman Vellani, montrant #MsMarvelde nouveaux pouvoirs dans le MCU. pic.twitter.com/GHuTtB5XYm – Les nouvelles des merveilles (@marvelsupdates) 23 octobre 2021

Ainsi, alors que les membres malléables du personnage ressemblent traditionnellement plus à ceux de M. Fantastic des Fantastic Four, il semble que l’action en direct Mme Marvel utilisera plutôt une sorte de force énergétique, avec cet ensemble de puissance ressemblant plus à celui de DC La lanterne Verte. C’est un changement assez important pour le personnage et cela risque de décevoir les fans de Marvel qui espéraient une interprétation plus précise de la bande dessinée.

Ce changement s’est sans doute produit pour un certain nombre de raisons. Avec le MCU en raison d’introduire Les quatre fantastiques à la fin de la phase 4, il est possible que le studio ait trouvé les pouvoirs de Mme Marvel trop similaires à ceux de M. Fantastic et ait ainsi effectué le changement pour éviter les comparaisons. L’origine des pouvoirs de Mme Marvel est également liée à Les Inhumains, un sous-ensemble d’individus surpuissants qui n’existent pas dans l’univers cinématographique Marvel (moins on en dit sur la tentative de série télévisée, mieux c’est). Avec Mme Marvel qui doit rejoindre les goûts de Capitaine Marvel et Monica Rambeau dans la suite à venir, Les Merveilles, il va de soi que le studio a décidé de baser ses pouvoirs sur l’énergie-slash-cosmique et ainsi la connecter davantage à ses coéquipiers Marvel.

Mme Marvel sera d’abord introduite dans sa propre série Disney +. Jouée par Iman Vellani, Kamala Khan alias Mme Marvel est une pakistanaise-américaine musulmane de 16 ans de Jersey City qui écrit des fan fictions de super-héros, en particulier de Captain Marvel, et acquiert des pouvoirs, décidant de suivre les traces de son héros et de les utiliser. se battre pour la justice. De toute évidence, son origine sera modifiée de manière assez significative par rapport au matériel source, les fans étant curieux de voir comment et pourquoi les pouvoirs de Mme Marvel apparaissent désormais basés sur l’énergie plutôt que sur un changement de forme.

Kamala Khan entrera ensuite dans l’univers cinématographique Marvel plus large sur grand écran en Les Merveilles, qui ramènera plusieurs visages familiers, dont Brie Larson, qui devrait reprendre le rôle de Carol Danvers AKA Capitaine Marvel. La paire Marvel sera rejointe dans le film par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans les studios Marvel. WandaVision. Réalisé par Candyman’s Nia DaCosta, on ne sait pas encore grand-chose d’autre sur le film, mais il verra sans aucun doute le trio se réunir pour arrêter une sorte de menace cosmique.

Mme Marvel est prévue pour la première fois sur Disney + dans le courant de 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU, et comprendra six épisodes. Les Merveilles pendant ce temps, devrait sortir aux États-Unis le 17 février 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cette œuvre a fait ses débuts sur Pyramid International.

Sujets : Mme Marvel, Disney Plus