Mme Marvel: à quel moment du MCU la nouvelle série Disney + s’intègre-t-elle

La série avec Iman Vellani est sur le point d’être diffusée en streaming. Combien d’années se sont écoulées depuis les événements d’Avengers : Endgame ?

©Disney+Mme Marvel arrive la semaine prochaine sur la plateforme de streaming.

De moins en moins à emporter ! Après le succès de Chevalier de la Lune et de Doctor Strange dans le multivers de la folie, merveille est prêt à poursuivre les lancements prévus pour 2022. En ce sens, il atteindra très prochainement Disney+ la nouvelle série intitulée Mme Merveille. Bien que ses avancées officielles nous permettent d’avoir une idée de l’intrigue de cette fiction, certains doutes subsistent quant au moment où elle s’inscrit dans la chronologie de la MCU.

En quoi consiste ce nouveau projet ? La série Marvel qui sera présentée en première sur Disney + présente Kamala Khan, un adolescent musulman américain vivant et grandissant à Jersey City. La jeune femme a deux intérêts clairs : elle est gameuse et auteur de fan-fiction. Mais en plus, elle est fan de super-héros, notamment Capitaine Marvel. Malgré sa créativité et son imagination, Kamala se sent invisible à la maison et à l’école.

Mais… Que se passerait-il s’il obtenait des super pouvoirs comme toutes ces stars qu’il a admirées ? Cette même question déclenche les épisodes réalisés par Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy et écrits par Bisha K. Ali. Depuis le mercredi 8 juin et avec de nouveaux chapitres hebdomadaires, nous pourrons apprendre l’histoire de cet adolescent qui rejoint la franchise de super-héros.

Cependant, certains fans de Univers cinématographique Marvel Ils ne se résolvent toujours pas quand la nouvelle série Disney + aura lieu. Voici la réponse ! En dialogue avec The Direct, le producteur Sana Amanat tenu: « Je pense qu’à ce stade, nous n’avons pas mis de chiffre officiel sur le nombre d’années écoulées depuis Avengers : Fin de partie. J’ai l’impression que c’est un an ou deux après les événements de ce film.”.

Ces informations clarifiées, les followers de la société Kevin Feige sont prêts à profiter Mme Merveillela série qui mettra en vedette Iman Vellani comme Kamala Khan. Ils l’accompagneront également au casting Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha.

