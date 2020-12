Mme London clarifie quand elle a couché avec Lil Baby; Fuites DM

La travailleuse du sexe, Mme London, a fait parler tout le monde lorsqu’elle a révélé qu’elle avait couché avec Lil Baby pendant 6 km

Ce faisant, elle a mentionné le nom de la petite amie de Lil Baby, Jayda, suggérant que le sexe s’était passé derrière son dos.

Elle a maintenant précisé que cela s’était produit avant que Baby ne soit en couple avec Jayda. Elle a également révélé des DM entre elle et Baby dans lesquels le rappeur l’a réprimandée pour avoir pris de l’argent pour des relations sexuelles et en avoir ensuite parlé.

« Effacer l’air, c’était un petit malentendu sur ce que j’ai dit, je buvais mais ce que j’ai dit était que les dates factuelles n’étaient tout simplement pas alignées », a tweeté Mme London et supprimée. « Et il était énervé! Je me suis excusé et nous étions censés réparer ça pour le public. Est-ce que bébé aime sa fille! OUI !!! »

« Bébé aime sa fille, il ne la fait pas juste agir comme un fou, mais les hommes seront des hommes. Il faut que ça reste réel, nous sommes tous une équipe Lil bébé! C’est une bonne personne peut-être juste excitée. Et j’étais juste ivre et je parlais [too] bruyant. Ma faute. J’ai essayé de contrôler les dommages, Internet n’avait pas cela. Sentez-vous que nous devrions arrêter les tendances et les laisser être amoureux. «