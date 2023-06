Mme Jacky Oh !, star de Wild ‘N Out, décède à 32 ans

Mme Jacky Oh!qui est devenue célèbre grâce à sa présence dans les séries MTV et VH1 Wild ‘N Out, est mort. La nouvelle a été annoncée sur la page Instagram officielle de la série, bien qu’aucune cause de décès n’ait été donnée. TMZ rapporte que la star de la télévision, dont le vrai nom était Jacklyn Smith, est décédé mercredi à Miami, apparemment alors qu’il était en ville pour subir un « relooking de maman ». Elle avait 32 ans.





« Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connue dans le monde sous le nom de Jacky Oh, une talentueuse Wild N ‘Out membre de la famille dont l’impact sera à jamais chéri et manqué », indique l’annonce. « Jacky Oh était un ami aimant et un collègue bien-aimé du casting de Wild N ‘Out tout au long des cinq saisons. Plus important encore, elle était une mère formidable pour trois beaux enfants. Le BET Media Group présente ses sincères condoléances à la famille Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon et à tous les amis qui ont aimé et pris soin de Jacky Oh pendant cette période difficile.

Smith avait eu une relation amoureuse avec DC Young Fly après la première rencontre du couple sur le tournage de Wild ‘N Out en 2015. À l’époque, Smith jouait déjà dans la série, et bien qu’elle soit partie depuis, DC Young Fly reste une grande partie de la série. Par HE, aurait tourné à Atlanta lorsqu’il a appris le décès de Smith. Le couple a eu trois enfants ensemble : Nova, Nala et Prince.

Smith avait été actif sur les réseaux sociaux avant sa mort subite. Quelques jours seulement avant l’annonce de son décès, elle a publié une vidéo sur YouTube d’un voyage qu’elle avait fait au cinéma avec ses trois enfants à regarder. La petite Sirène. Elle avait également récemment documenté un voyage à Disney World, mettant davantage en valeur sa vie de famille et le temps de qualité qu’elle passerait avec ses enfants avant que sa disparition prématurée ne survienne peu de temps après. La dernière publication Instagram de Smith, partagée le 19 mai, révèle ses trois enfants endormis.

« Je suis tellement contente qu’elle ait documenté des choses. Ses enfants auront tellement de souvenirs et de vidéos à regarder », lit-on dans un commentaire sur la vidéo YouTube.

Un autre fan a écrit : « Je suis tellement contente que vous ayez documenté une si grande partie de votre vie. Pas pour nous, mais pour que les enfants puissent regarder en arrière et savoir à quel point vous les aimiez et comment vous étiez une maman célèbre qui s’est concentrée sur le temps de qualité avec votre enfants. Tellement désolé que votre vie ait été écourtée.

Smith était depuis parti Wild ‘N Out se concentrer sur la poursuite de nouveaux projets. Elle avait trouvé un nouveau travail en tant qu’agent immobilier et avait également récemment lancé une ligne de gloss, appelée J Nova Collection.

Nos pensées vont aux enfants de Smith et à ses proches en ce moment. Repose en paix, Jacklyn « Ms Jacky Oh! » Forgeron.