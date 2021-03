Mme Doubtfire NC-17 Cut n’existe pas, mais les fans peuvent avoir la chance de voir des scènes notées R

Mme Doubtfire Le réalisateur Chris Columbus nie qu’il y ait une coupe NC-17 de la comédie Robin Williams, mais a simultanément confirmé qu’il y avait beaucoup de scènes supprimées notées R. Mieux encore, pour les fans qui ont demandé à Columbus de sortir la coupe NC-17 ou R-rated de Mme Doubtfire, le réalisateur est prêt à publier les images, peut-être dans le cadre d’un documentaire sur la réalisation du film.

Pendant des années, il y a eu des rumeurs d’une coupe NC-17 de Mme Doubtfire. En 2016, l’ancienne enfant star Mara Wilson, qui jouait la fille de Williams dans le film, a déclaré qu’une coupe R-rated existait. Les rumeurs ont ensuite refait surface cette semaine et sont devenues virales avec des milliers de fans exigeant la coupe NC-17 de Mme Doubtfire. Parler avec Divertissement hebdomadaire, Columbus lui-même a confirmé que Williams était devenu assez torride en improvisant sur le plateau, mais ce n’était pas assez assez sale pour justifier une cote NC-17.

« La réalité est qu’il y avait un accord entre Robin et moi, qui était, il allait faire une ou deux, trois prises scénarisées. Et puis il disait, ‘Alors laisse-moi jouer.’ Et nous allions essentiellement entre 15 et 22 prises, je pense que 22 étant le plus dont je me souvienne. Il allait parfois dans un territoire qui ne serait pas approprié pour un film PG-13, mais certainement approprié et hilarant drôle pour un R film classé. Moi seulement [previously] a utilisé l’expression NC-17 comme une blague. Il ne pourrait y avoir de version NC-17 du film. «