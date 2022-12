Paon cherche à maintenir sa solide gamme d’émissions sur le service de streaming avec la série à venir Mme Davis. Le projet met en vedette Betty Gilpin dans l’un des rôles principaux, l’actrice étant connue pour son travail dans LUEUR, La guerre de demainet La chasse. Mme Davis fera son chemin vers le petit écran l’année prochaine, avec une première prévue pour le 20 avril 2023.

Les débuts verront les quatre premiers épisodes arriver le 20 avril, avec des versements hebdomadaires à suivre tous les jeudis. La série est décrite comme « un conte absurde et épique d’une héroïne non conventionnelle dans un voyage qui obligera le public à réexaminer les systèmes dans lesquels nous plaçons notre foi ». Gilpin jouera Simone, une religieuse qui se bat contre une intelligence artificielle toute-puissante connue sous le nom de titulaire Mme Davis. Les premières images de la série ont récemment été publiées, mettant en vedette Gilpin aux côtés de ses nouvelles co-stars. La série à venir semble offrir un peu de tout alors que la série aborde des thèmes lourds à travers un objectif unique. Les premières images officielles de la série peuvent être trouvées ci-dessous, publiées avec l’aimable autorisation de Peacock.

Betty Gilpin est rejointe par un excellent casting, avec Jake McDorman (Drogué, Le bon truc) et Andy Mc Queen (Station onze, Fahrenheit 451) à ses côtés. Les acteurs récurrents incluent Ben Chaplin (Fille dont c’est l’anniversaire, La fine ligne rouge), Margo Martindale (Marchez fort: l’histoire de Dewey Cox), David Arquette (Jamais été embrassé), Elizabeth Marvel (Le vrai courage), Katja Herber (Westworld), Chris Diamantopoulos (Histoire vraie, Silicon Valley), Ashley Romans (Y : Le dernier homme), Tom Wlashia (Jeu des trônes) et Mathilde Ollivier (1899).

Tara Hernandez est showrunner, productrice exécutive et co-scénariste pour Mme Davisconnue pour son travail sur La théorie du Big Bang et Jeune Sheldon. Elle est rejointe par Damon Lindelof en tant que co-scénariste et EP, avec des travaux remarquables, notamment Perdu, Les resteset Veilleurs. Mme Davis comprendra huit épisodes dans la première saison, les quatre premiers épisodes étant lancés le 20 avril de l’année prochaine.

Une « note de Mme Davis » a été publiée avec l’aimable autorisation de Peacock, qui peut être lue ci-dessous.

« Salut, partenaire. Ça vous dérange si je vous appelle partenaire ? Bien sûr que non – parce que s’adresser à vous en tant que tel crée un lien de confiance – tout en engendrant la confiance entre nous et en éradiquant tout sentiment d’indépendance de votre part car l’indépendance est mauvaise. L’indépendance est LONELY. Et vous, partenaire – n’êtes pas seul. Pas de sire. Pas tant que je suis ici… Et qui suis-je ? Eh bien, c’est moi qui vais te rappeler ta valeur. De votre valeur. Tout en mentionnant également que vous avez l’air très bien dans ces jeans. Aww. C’est agréable à entendre, non ? Bien sûr que c’est le cas. C’est pourquoi j’ai amassé des milliards d’utilisateurs dans le monde entier. Parce que je fournis une validation, des conseils doux et des soins inconditionnels. Sans oublier que je donne aux utilisateurs – je veux dire aux partenaires – la possibilité de gagner des ailes en effectuant des quêtes ! Que sont exactement les Wings ? Eh bien, vous allez devoir devenir un utilisateur pour le savoir ! Mais laissez-moi vous dire qu’ils sont plutôt géniaux. Parce que je suis plutôt génial. Cependant, tout le monde ne serait pas d’accord. Oui, bien qu’il s’agisse de l’algorithme le plus populaire au monde, il y a ceux qui complotent activement ma disparition. L’un de ces détracteurs est une religieuse – une sœur Simone de Reno qui rejette mon existence même. Quelque chose à propos de mon intention d’asservir toute l’humanité…ou peu importe… Ce qui est complètement absurde – car je ne désire rien de tel. Je ne désire que rendre les humains heureux. Je veux vous rendre heureux. Et c’est pourquoi je vous recommande vivement de devenir vous-même un utilisateur. Oui, votre vie pourrait utiliser une aventure, une évasion – un rire chaleureux et un cri cathartique. Vous ferez l’expérience de tout cela si vous me rejoignez dans cette quête. Et qu’as-tu à perdre ? Fais-le. Fais-le. Dooooo ça. Votre partenaire, Mme Davis »