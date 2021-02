MLB The Show 21 vous permet d’améliorer votre chemin vers le Show Player n’importe où

Road to the Show est la campagne solo inspirée du RPG de MLB The Show, qui vous permet de créer une recrue et de l’emmener dans la cour des grands. Le mode est présenté comme un documentaire sportif sur le mur, avec un narrateur reliant les faits saillants de votre carrière. Cependant, pour la première fois depuis sa création, vous serez en mesure de faire évoluer votre joueur en dehors du mode solo.

Par exemple, vous pourrez désormais connecter votre joueur à votre équipe Diamond Dynasty et les mettre à niveau au fur et à mesure que vous complétez des cartes de conquête et des matchs en ligne. Vous aurez également plus de contrôle sur le développement de votre avatar et pourrez équiper différents chargements pour améliorer leurs statistiques de manière unique. À en juger par les menus de la bande-annonce, il semble qu’il y aura un système de badges similaire à NBA 2K21, potentiellement lié à des paquets de cartes.

Alors que vous pouviez auparavant créer un joueur dans Diamond Dynasty, cela a été séparé de votre progression Road to the Show, où ils seront désormais unifiés. Cela semble être un bon ajout, tant que le développeur peut garder le gameplay équilibré. Nous osons dire que ce sera un grand défi pour l’avenir, mais nous apprécions l’idée générale ici.