MLB The Show 21 sur PS5, PS4 est un trophée Platinum facile

Après quelques listes difficiles dans le passé, les trophées de la MLB The Show 21 sont de plus en plus faciles avec le temps. Le jeu de cette année est peut-être le plus simple à ce jour – en fait, vous pourriez probablement acheter le Platinum sur PlayStation 5 et PS4 en un week-end. La plupart des gongs virtuels peuvent être collectés naturellement grâce au gameplay, par exemple en marquant un total cumulatif de 100 circuits ou en prenant du retard dans le décompte avant de revenir à 3-2.

Il y a un gong construit autour du nouveau mécanisme Pinpoint Pitching – vous devez frapper trois frappeurs en une seule manche avec ce système activé – et il y a aussi des choses vraiment très simples comme l’ouverture d’un seul paquet de cartes dans Diamond Dynasty. Honnêtement, vous obtiendrez presque tous ces trophées sans même essayer en jouant simplement au jeu pendant quelques heures.

Certains des trophées se concentrent sur des modes spécifiques comme gagner la Série mondiale de mars à octobre et être rédigé par une équipe de la MLB dans Road to the Show, mais si vous achetez le jeu, vous voudrez probablement réaliser ces choses. à un moment donné de toute façon. La liste est identique sur PS5 et PS4, donc si vous obtenez l’édition Jackie Robinson, vous pouvez gagner le Platinum deux fois si vous le souhaitez.

Allez-vous chercher le meilleur gong ici? Gagnez le Platine plus rapidement qu’une balle rapide Jacob de Grom dans la section commentaires ci-dessous.