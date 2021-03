MLB The Show 21 revient avec des questions-réponses sur le gameplay

Avec toutes les fonctionnalités principales – y compris le Ballpark Creator récemment révélé – maintenant à l’air libre, Sony San Diego commence à creuser dans les spécificités du gameplay de MLB The Show 21. Cette vidéo est peut-être plus destinée aux joueurs de longue date qui connaissent les subtilités de la série, mais elle explore certains des changements qui ont été apportés au gameplay.

Parmi les faits saillants de la vidéo, le développeur Ramone Russell confirme que les oscillations de contrôle ont été réglées et que l’ensemble du processus d’intégration de la version a été révisé. Il laisse également entendre qu’il y a de nouvelles animations de joueurs et d’équipes dans tous les domaines, ajoutant à l’authenticité de l’expérience. Un livestream est prévu pour plus tard dans la journée, où plus de détails seront partagés.