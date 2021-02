MLB The Show 21 Hits a Homer à partir du 20 avril, Cross-Play entre PlayStation et Xbox

Eh bien, il a fui au cours du week-end, mais nous avons maintenant la confirmation officielle: MLB The Show 21 basculera pour les gradins à partir du 20 avril sur PlayStation 5, PlayStation 4 et – dans une première époustouflante – Xbox Series X | S et Xbox Un. Le titre sera lancé jour et date sur toutes les plates-formes susmentionnées, publiées par Sony, et comportera un jeu multiplateforme complet. Il n’y a aucun mot d’une version PC ou Nintendo Switch pour le moment.

«C’est un moment très excitant pour nous tous, car la célèbre franchise sera accessible à plus de joueurs qu’auparavant», a écrit Ramone Russell sur le blog PlayStation. «Nous tenons à remercier tout le monde sur PlayStation, Xbox, Major League Baseball, Major League Baseball Players Association et San Diego Studio pour avoir travaillé avec diligence pour offrir MLB The Show à plus d’utilisateurs.»

Bien qu’il s’agisse d’un moment historique, tous les joueurs doivent prendre en compte certaines mises en garde. Tout d’abord, il n’y a pas de mot d’une mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 dans l’article du blog PlayStation, mais il semble que cela fasse partie de l’édition Collector, qui sera annoncée plus tard dans la semaine. Cela coûte également plus cher sur la prochaine génération: la version PS4 coûte 59,99 € / 59,99 €, tandis que l’édition PS5 est à 69,99 € / 69,99 €.

Comme indiqué précédemment, l’arrêt-court Fernando Tatis Jr de San Diego Padres sera sur la couverture, et vous pouvez voir la révélation de « El Nino » dans la bande-annonce intégrée ci-dessus. Le jeu multiplateforme unifiera toutes les versions du jeu et vous pourrez suivre vos progrès partout où vous jouez, quelles que soient les générations ou la famille de consoles. D’autres fonctionnalités de jeu seront annoncées en temps voulu, avec une série de streams prévue à partir de mars.

Plusieurs éditions seront également disponibles au lancement: précommandez la version standard sur PS4 et vous obtiendrez un pack Gold Choice et 5000 Stubs pour vous lancer dans Diamond Dynasty. L’édition standard de nouvelle génération – qui coûte plus cher, rappelez-vous – comprend tout ce qui précède et 10 bonus The Show Packs. Ensuite, il y a une édition collector qui, comme mentionné ci-dessus, sera dévoilée le 3 février. Il semble que cela regroupera les versions PS5 et PS4.

Un moment historique, alors, car un jeu PlayStation Studios est officiellement annoncé pour les plates-formes Xbox – mais maintenant la révélation est terminée, nous attendons juste plus d’informations sur le gameplay réel.