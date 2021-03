MLB The Show 21 dissèque le gameplay dans une diffusion en direct étendue

Comme promis plus tôt dans la semaine, Sony San Diego a complètement déconstruit tous les ajustements de gameplay qu’il apporte aux systèmes de frappe et de tangage de MLB The Show 21, et bien que ce livestream ne plaise à personne d’autre que le fan le plus engagé, c’est vraiment intéressant. Regardez. La vidéo détaille tout, des réglages de difficulté à l’intégration, en passant par la vérification des balançoires et le nouveau mécanisme de pitching précis.

C’est cette dernière fonctionnalité qui est l’un des gros ajouts du jeu, et c’est un système basé sur les gestes qui vous permettra de répliquer des mouvements avec le stick analogique afin d’effectuer différents pitchs. Dans le flux, il est décrit comme le mécanisme de tangage le plus difficile à utiliser – mais il a également le résultat d’être le plus précis. Nous sommes ravis de l’essayer.

La vidéo se termine par une nouvelle légende: le frappeur de puissance des New York Yankees Alfonso Soriano. Il est la première d’une série de légendes à rejoindre le jeu, et d’autres seront révélées à l’approche de la sortie.