MLB The Show 21 ajoute plus de 180 vidéos diffusées à Road to the Show

MLB The Show 21 rendra votre carrière Road to the Show plus réaliste avec l’ajout de plus de 180 épisodes de podcast, couvrant votre ascension des ligues mineures jusqu’au grand moment. Ces émissions dynamiques – qui utiliseront la vidéo complète sur PlayStation 5 – reconnaîtront les exploits que vous avez accomplis dans votre carrière et incluront la contribution des hôtes et d’anciens joueurs du réseau MLB du monde réel.

Tout cela fait partie de la refonte du mode par Sony San Diego, car il cherche à centraliser votre Ballplayer entre Road to the Show et Diamond Dynasty. Plutôt que de gagner des points de statistiques, vous pourrez désormais créer des chargements en fonction de ce que vous voulez que votre joueur fasse dans un scénario donné. Cela vous donnera plus de flexibilité sur l’ensemble du jeu, et le développeur taquine que ce n’est que le début de ses plans pour cette fonctionnalité.

Vous pourrez également créer un joueur bidirectionnel, ce qui signifie que vous pourrez à la fois lancer et jouer en tant que voltigeur, et encore une fois, il y aura de la flexibilité dans la façon dont vous souhaitez aborder. Si vous souhaitez lancer occasionnellement mais surtout jouer un poste, vous aurez la possibilité de le faire; Alternativement, vous pouvez être un véritable lanceur partant et toujours jouer le champ extérieur si vous préférez. Comme mentionné ci-dessus, il y aura des épisodes de podcast qui discuteront de votre rôle et de la difficulté de celui-ci.

Alors que le jury sera peut-être sur le système de chargement, nous apprécions personnellement l’unification de Road to the Show et Diamond Dynasty, et nous avons apprécié lorsque des titres comme Madden NFL 21 et NBA 2K21 ont impliqué des diffuseurs du monde réel. Vous pouvez en savoir plus sur MLB The Show 21 dans notre interview, qui comprend de nouveaux détails exclusifs sur Stadium Creator.