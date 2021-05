MLB The Show 21 abandonne sa charge utile apologétique suite à des problèmes de serveur

Le lancement de MLB The Show 21 n’a pas été aussi fluide que Sony San Diego l’aurait souhaité, avec des problèmes de progression dans Road to the Show et de graves problèmes de serveur. Cependant, le développeur a pris des mesures pour faire amende honorable avec un charge utile absolument énorme dans la dynastie des diamants en ce moment.

Disponible jusqu’au 17 mai, échangez le lot de remerciement contre: un pack de choix de la série 42, un pack de choix de joueur de balle diamant, 10 bons d’affinité d’équipe, 5 packs The Show et 10 000 talons. Il est difficile d’attacher une valeur à cela car c’est tout, en fin de compte, du contenu numérique – mais les stubs à eux seuls vous coûteraient environ 7,99 € / 9,99 €.

Cela a été publié pour coïncider avec le début du programme 2nd Inning, qui présente le voltigeur des Pirates de Pittsburgh classé 95, Jason Bay, en tant que nouvelle légende. Il existe une tonne d’autres récompenses disponibles dans le cadre du nouveau programme, en plus d’une carte de conquête limitée dans le temps et de la dernière série de Topps Now Moments.