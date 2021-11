MJ perd-il la vie en tant que Gwen Stacy ? Références dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home

SONOFF L1 Dimmable IP65 2M 5M Smart WiFi RGB LED Kit de bande lumineuse fonctionne avec Amazon Alexa Google Home Décorat

La description:Donnez vie à votre pièce avec la bande lumineuse SONOFF L1 Smart LED et décorez votre sapin de Noël avec plus de plaisir. Il est facile à installer avec la bande LED coupable et flexible, et la bande de lumière étanche IP65 LED peut également être appliquée à léclairage extérieur. Appuyez simplement sur lapplication eWeLink pour choisir la couleur avec la caméra de votre téléphone intelligent pour synchroniser la couleur de la bande lumineuse Smart LED, ou utilisez la commande vocale avec Google Home ou Alexa pour jouer avec 16 millions de couleurs. Cette bande lumineuse dimmable Smart LED possède des modes déclairage par défaut qui peuvent répondre à vos besoins fonctionnels et décoratifs tandis que la fonction de bricolage enflamme votre créativité de décoration. La bande lumineuse L1 Smart LED est livrée avec un kit de contrôleur Wi-Fi intelligent, une bande lumineuse 5050 RGB LED qui a deux options de longueur de deux mètres et cinq mètres, et un kit dadaptateur dalimentation qui comprend des fiches standard UK, EU et US. Spécification:LED lampe à rayons:Tension dentrée: AC100-240V 50-60HZTension de sortie: DC12VCourant: 0.6A (2M), 1.5A (5M)Puissance de sortie: 24WCouleur de la lumière: RGBPuce LED: SMD5050Flux lumineux: 300lumens / mAngle de rayonnement: 140 °Température de fonctionnement: -20 -50Humidité de travail: 0% -95%Étanche: IP65Longueur: 2M, 5M Source de courant:Tension dentrée: AC100-240V 50 / 60HzCourant: 0.6A (2M), 1.5A (5M)Tension de sortie: D