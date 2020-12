MixedByAli Cops Studio d’enregistrement historique Death Row

L’ingénieur TDE MixedByAli comble le fossé entre deux labels légendaires de la côte ouest, ayant officiellement acheté l’ancien studio de Death Row Records.

Quand il s’agit de l’importance de l’ingénieur du son, c’est une de ces choses où si vous savez, vous savez. Certes, de nombreux auditeurs de surface pourraient ne pas se soucier de plonger profondément dans les notes de doublure, mais ceux qui apprécient le métier de la musique ont tendance à apprécier ce que ceux qui sont derrière les tableaux apportent à la table. Parfois, les ingénieurs passent du temps sous les projecteurs, comme cela a été le cas pour l’architecte TDE Derek ‘MixedByAli’ Ali, l’homme derrière Kendrick Lamar Section 80 & Pour Pimp A Butterfly, YG Ma vie Krazy, Danny Brown’s Exposition sur les atrocités, Boogie’s Tout est à vendre, De Roddy Ricch Veuillez m’excuser d’être antisocial, ScHoolboy Q’s Visage blanc et Oxymoron, et beaucoup plus. Aujourd’hui, le MVP hip-hop est venu partager « la nouvelle la plus excitante depuis la naissance de sa fille » – l’achat de l’ancien studio de Death Row Records. « C’est l’ancien studio de Death Row Records, où ils ont enregistré et mixé @drdre ‘La chronique 2001‘, @Snoop Dogg ‘La fourrière du chien‘, Tupac’s’Tous les yeux sur moi‘et d’innombrables autres disques qui ont façonné mon enfance et m’ont inspiré à créer la musique que je fais aujourd’hui, étant de la côte ouest « , sous-titue MixedByAli, parallèlement à une tournée numérique. » Je suis fier d’annoncer que c’est maintenant mon établissement. « « Nous sommes impatients de tirer parti de l’énergie et de l’histoire de ce studio et de continuer à ne produire que des disques à succès intemporels comme ils l’ont fait dans les années 90. » «Nous sommes impatients d’exploiter l’énergie et l’histoire de ce studio et de continuer à ne produire que des disques à succès intemporels, comme ils l’ont fait dans les années 90», explique-t-il, faisant allusion à la course légendaire du célèbre label – une course qui a engendré un tel succès. des histoires épiques comme Kurupt participant à une audition freestyle à enjeux élevés ainsi qu’aux Source Awards 1995 tendus et suscitant la rivalité. Pour ceux qui apprécient l’histoire du hip-hop, il est certainement agréable de voir deux labels légendaires de la côte ouest se réunir d’une manière aussi excitante. Clairement, MixedByAli comprend l’importance que Death Row a sur le jeu de rap dans son ensemble, et nous avons déjà hâte d’entendre certains des nouveaux disques concoctés dans les studios NoName / EngineEars Office nouvellement créés, à venir Q2, 2021.