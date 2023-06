« Mixed by Erry » de Netflix : la véritable histoire des frères Frattasio

L’un des films qui a retenu l’attention des abonnés à la plateforme de streaming est le Comédie italienne « Mixed by Erry » de Netflix, réalisé par Sydney Sibilia, qui raconte l’histoire des frères Frattasio, c’est-à-dire qu’il est basé sur des événements réels et ici nous vous racontons l’histoire.

« Dans la mythique ville italienne des années 80, où Maradona est vénérée comme un dieu, Enrico « Erry » Frattasio et ses frères Peppe et Angelo créent un empire avec les cassettes qu’Erry fabrique pour ses amis. Un exploit sensationnel qui changera leur vie et la définition même de la piraterie en Italie, apportant la musique dans la vie de chacun. » lit-on dans le synopsis du film.

« Mixed by Erry » de Netflix est la véritable histoire des frères Frattasio

Le film Netflix « Mixed By Erry » est basé sur le livre « Mixed by Erry ». La Storia Dei Fratelli Frattasio’de l’auteure napolitaine Simona Frasca qui raconte l’histoire de Enrico Frattasio, connu sous le nom d’Erry, l’Italien qui a marqué l’histoire de l’industrie musicale des années 80grâce à votre empire de la contrefaçondepuis qu’il a vendu cassettes piratées dans toute l’Italie et une partie du monde, ce qui l’a amené à accumuler une grande fortune grâce à son label de musique illégal.

« J’étais le YouTube ou Spotify des années 80. L’argent n’était pas le point. Je construisais des constructions. » a déclaré Enrico dans une interview avec The Guardian.

Enrico Frattasio rêvait de devenir DJ, mais le destin l’a amené à faire des compilations pour des amis et des clients, en utilisant d’abord les enregistreurs du magasin où il travaillait, puis en ouvrant son propre magasin de cassettes personnalisées. L’entreprise a tellement grandi qu’il a réussi à ouvrir plus de laboratoires et à vendre ses enregistrements sur le marché noir italien, créant sa marque « Mixed By Erry ». Les trois frères Enrico, Peppe et Angelo Frattasio se sont impliqués dans l’entreprise, mais l’entreprise a commencé à attirer l’attention du crime organisé et des autorités.

Les propriétaires de maisons de disques s’unissent contre le piratage de la musique après avoir subi de lourdes pertes, pour lesquelles les frères Frattasio ont été accusés de fraude et de contrefaçon, et envoyé en prison.

Selon The Cinemaholic, dans la vraie vie, il n’y a pas trois mais quatre frèresmais Claudio Frattasio a préféré être exclu du film en raison de conflits familiaux. Le film a l’approbation d’Enrico Frattasio dans la vraie viequi était à la première du film à Naples et était même DJ lors de l’événement.

