Mixé par Erry : fin expliquée du film italien Netflix

« Mixed by Erry » de Netflix raconte comment les frères Frattasio ont fait fortune grâce aux mixtapes pirates, et c’est la fin expliquée du film.



Un nouveau film de comédie italien fait des vagues sur la plateforme de streaming, basé sur l’histoire vraie de la façon dont Les frères Frattasio ont fait fortune avec des mixtapes ou des enregistrements piratés, si vous avez déjà vu la bande et que vous avez des doutes, nous vous laissons ici la fin expliquée de « Mixed by Erry » de Netflix.

« Mixed by Erry » met en vedette Luigi D’Oriano dans le rôle d’Enrico Frattasio, Giuseppe Arena comme Peppe Frattasio et Emanuele Palumbo comme Frattasio.

Fin expliquée pour « Mixed by Erry »

Le film Réalisé parSydney Sibilia raconte l’histoire des frères du quartier Forcella, à Naples, quand, enfants, dans les années 70, ils ont aidé leur père dans le commerce de fausses bouteilles de whisky. enricoappelé par tout le monde « Erry » avait le rêve de devenir DJ donc sa première approche fut enregistrez des cassettes avec vos chansons préférées.

Au début, il ne faisait que des compilations pour ses amis et sa famille, mais en raison de la demande, son entreprise s’est développée au point qu’avec ses frères aînés, ils ont créé une grande entreprise, achetant des copieurs et reproduisant différents types de mixtape. C’est ainsi qu’ils font fortune et deviennent populaires sur le marché noir.

Mais les maisons de disques ont commencé à faire des pertes et la marque « Mixed by Erry » a été poursuivie. À la fin du film Netflix, on dirait les frères sont reconnus coupables de fraude et emprisonnés.

Dans la dernière scène, on voit les trois parler de leur argent qui est enterré dans un endroit secret, qu’ils peuvent chercher à leur sortie de prison, mais ils lisent les nouvelles qui la lire sera bientôt remplacée par l’euroce qui entravera votre plan.

Dans la vraie vie, les trois frères ils sont sortis de prison 5 ans plus tard et ils ne sont pas retournés travailler sur leur marque de « Mixed by Erry ».

