MIUI 12: Présentation de la mise à jour pour les smartphones Xiaomi, Redmi et Poco

Tiroir d’applications, un nouveau centre de contrôle et plus encore: comme l’a montré notre pratique pour MIUI 12, la mise à jour améliore sensiblement les smartphones Xiaomi. Vous pouvez découvrir quels appareils ont déjà reçu la mise à jour dans cet aperçu de mise à jour de MIUI 12 mis à jour en continu.

En outre, vous trouverez un aperçu de tous les smartphones Xiaomi, Redmi et Poco que le fabricant a officiellement promis de mettre à jour vers MIUI 12. Nous notons le statu quo derrière le modèle respectif: la mise à jour n’a-t-elle été annoncée que jusqu’à présent ou est-elle déjà disponible?

Notez qu’il s’agit de la version “globale” ou “européenne” de l’interface utilisateur, pas de la version chinoise. Cependant, la mise à jour n’est peut-être pas encore disponible OTA (over the air) en téléchargement sur smartphone. Ensuite, vous devez le télécharger via le PC, puis le flasher. Cependant, votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco devrait vous informer automatiquement lorsque MIUI 12 est disponible en tant que mise à jour OTA.

Sinon, vous pouvez trouver les mises à jour, y compris les instructions Flash chez XDA-Developers. Cependant, à vos risques et périls: Nous n’avons pas vérifié les fichiers. Comme d’habitude avec les téléchargements, il existe un certain risque. Mais cela ne devrait pas être trop gros, car XDA-Developers est connu comme un site Web réputé.

MIUI 12: aperçu de la mise à jour pour Xiaomi

Xiaomi Mi 9: disponible (européen et mondial)

Xiaomi Mi 9T: disponible (européen et mondial)

Xiaomi Mi 9T Pro: disponible (européen et mondial)

Xiaomi Mi 10: disponible (européen et mondial)

Xiaomi Mi 10 Pro: disponible (européen et mondial)

Xiaomi Mi 10 Lite 5G: disponible (européen)

Xiaomi Mi Note 10: disponible (mondial)

Xiaomi Mi Note 10 Lite: annoncé

Xiaomi Mi Note 3: annoncé

Xiaomi Mi 8: annoncé

Xiaomi Mi 8 Pro: annoncé

Xiaomi Mi 9 SE: annoncé

Xiaomi Mi 9 Lite: annoncé

Xiaomi Mi 8 Lite: annoncé

Xiaomi Mi Mix 3: annoncé

Xiaomi Mi Mix 2S: annoncé

Xiaomi Mi Mix 2: annoncé

Xiaomi Mi Max 3: annoncé

MIUI 12: Présentation de la mise à jour pour Redmi

Redmi Note 9 Pro: annoncé

Redmi Note 9: disponible (européen et mondial)

Redmi Note 9s: annoncé

Redmi Note 8 Pro: disponible (mondial)

Redmi Note 8: annoncé

Redmi Note 8T: annoncé

Redmi Note 7: annoncé

Redmi Note 7 Pro: annoncé

Redmi Note 7S: annoncé

Redmi Note 6 Pro: annoncé

Redmi Note 5: annoncé

Redmi Note 5 Pro: annoncé

Redmi 8: annoncé

Redmi 8A: annoncé

Redmi 8A Dual: annoncé

Redmi 7: annoncé

Redmi 7A: annoncé

Redmi 6 Pro: annoncé

Redmi 6A: annoncé

Redmi 6: annoncé

Redmi Y3: annoncé

Redmi Y2: annoncé

Redmi S2: annoncé

Redmi K20: disponible (européen et mondial)

Redmi K20 Pro: disponible (européen et mondial)

Redmi K30 4G: annoncé

Redmi K30 5G: annoncé

Redmi K30 Pro: disponible (européen et mondial)

MIUI 12: Présentation de la mise à jour pour Poco