MIUI 12 atteint enfin l’un des téléphones Xiaomi les moins chers

Ce n’était pas prévu, mais la mise à jour vers MIUI 12 pour le Redmi 8 est là.

Certainement, savoir avec certitude quels téléphones Xiaomi vont recevoir une mise à jour de MIUI 12 et lesquels n’est pas un mystère. Quelques jours à peine après avoir connu une soi-disant liste définitive des terminaux de l’entreprise qui ne recevraient pas la nouvelle version du système d’exploitation, l’un des mobiles inclus dans celui-ci a commencé à se mettre à jour.

Ce n’est autre que le Redmi 8, best-seller de Xiaomi depuis sa sortie sur le marché en 2019 et jusqu’à l’arrivée de son remplaçant naturel, le Redmi 9.

Le Redmi 8 est arrivé dans les magasins avec MIUI 10 basé sur Android Pie comme système d’exploitation de base. Peu de temps après sa mise à jour vers MIUI 11 et, début 2020, il a reçu la mise à jour aa Android 10. C’est maintenant, dépassant l’année de la vie, bien qu’en raison du volume de lancements de Xiaomi, il semble que cinq ans, lorsque ce terminal commence à fonctionner sous MIUI 12.

D’abord non, puis oui

De Xiaomi lui-même, une liste a été rendue publique dans laquelle le Redmi 8 il n’était pas inclus parmi les téléphones capables de prendre en charge MIUI 12, mais une fois de plus la firme chinoise surprend les habitants et les étrangers avec sa décision. Bien sûr, n’attendons pas plus de surprises de ce type à l’avenir: le Redmi 8 restera sur MIUI 12 basé sur Android 10.

Actuellement, la version évolutive du Redmi 8 est la version mondiale. Dans ce cas, Xiaomi a procédé dans l’autre sens comme d’habitude, Eh bien, le cycle de mise à jour commence généralement sur les appareils chinois. S’il fonctionne correctement et sans défaillance grave, MIUI 12 sera envoyé à tous les Redmi 8 du monde.

