MIUI 12.5 est sorti, journal des modifications, date du calendrier de déploiement, appareils Mi et Redmi éligibles et plus

Xiaomi aux côtés du nouveau smartphone Mi 11 a publié mardi la prochaine version de sa ROM personnalisée, le MIUI 12.5. La nouvelle version est livrée avec plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités par rapport à la version MIUI 12 qui a été publiée plus tôt en mai de cette année. Les nouvelles fonctionnalités du MIUI 12.5 incluent une confidentialité améliorée avec transparence et contrôles. Il n’y a pas grand chose à dire sur les nouvelles fonctionnalités car le MIUI 12.5 ne voit pas de changements majeurs en termes de nouvelles fonctionnalités. Cependant, il y a quelques nouveaux ajouts dont nous pouvons parler ci-dessous.

La nouvelle version de MIUI inclut MIUI + qui fonctionne de manière similaire à l’application compagnon Windows qui s’intègre au PC et vous permet de voir les notifications mobiles, les applications ou même les données du presse-papiers directement sur l’écran de leur ordinateur. On dit également que le nouveau MIUI 12.5 consomme jusqu’à 32% de mémoire en moins dans les opérations système et réduit de 17% la consommation d’énergie.

Vous pouvez également vous attendre à des applications système mieux optimisées et à un meilleur rendu graphique par rapport au MIUI 12. La nouvelle version comprend également deux nouveaux super fonds d’écran, notamment Snow Mountain et Geometry. Selon Xiaomi Super Wallpapers, la mise à jour MIUI 12.5 consomme 40% d’énergie en moins.

MIUI 12.5 est également livré avec de nouvelles fenêtres flottantes qui vous permettent de répondre rapidement à un message ou de consulter des cartes sans quitter votre écran actif. En termes de nouvelles améliorations de la confidentialité, MIUI 12.5 offre la possibilité de vous inviter avec une fenêtre contextuelle lorsqu’une application tente d’accéder aux données de votre presse-papiers, et c’est à vous de décider si vous autorisez l’accès ou refusez. Vous pouvez maintenant également voir quelles applications accèdent à votre presse-papiers et contrôler l’accès.

Ci-dessous vous pouvez trouver le changelog complet de MIUI 12.5

MIUI 12.5:

Système: Nouveau: la réponse aux gestes est désormais instantanée Nouveau: avec 20 fois plus de puissance de rendu, il y en a maintenant peu de limités à ce que vous pouvez voir sur votre écran. Nouveau: grâce aux ajustements personnalisés du modèle d’appareil, n’importe quel téléphone devient plus rapide après la mise à niveau. Optimisation: MIUI est devenu plus léger, plus rapide et plus durable.

Animations système: Nouveau: un nouveau cadre d’animation rend le mouvement plus réaliste. Nouveau: la nouvelle conception de l’interface utilisateur se concentre sur la visualisation et rend votre interaction avec l’appareil plus réaliste.

Sons du système: Nouveau: Nature mix est une nouvelle façon passionnante de créer votre propre système de notification. Nouveau: des centaines de sons système qui représentent des animaux du monde entier. Nouveau: les sons du système stéréo.

Super fonds d’écran: Nouveau: super fond d’écran du mont Siguniang.

La protection de la vie privée: Nouveau: vous pouvez désormais voir quelles applications accèdent à votre presse-papiers et en contrôler l’accès. Nouveau: l’utilisation de l’emplacement approximatif ajoute des points à la protection de la confidentialité. Nouveau: vous pouvez désormais gérer indépendamment les autorisations sensibles et le comportement associé des applications. Nouveau: le comportement des pages Web est également suivi maintenant, ce qui vous aide à bloquer les actions indésirables et malveillantes. Nouveau: c’est maintenant à vous qui et quand pouvez suivre votre comportement en ligne. Nouveau: toutes les applications sont désormais accompagnées d’une déclaration de sécurité de GetApps. Nouveau: scanner de risque de confidentialité. Nouveau: contrôlez les applications qui accèdent et suppriment des éléments de votre galerie. Nouveau: un aperçu complet de toutes les autorisations sensibles. Nouveau: vous serez averti chaque fois que des autorisations à haut risque sont utilisées et pourrez bloquer les actions correspondantes. Optimisation: une toute nouvelle page de protection de la vie privée.

Remarques: Nouveau: composez des cartes mentales avec des structures complexes. Nouveau: nouveaux outils pour le griffonnage et le dessin. Nouveau: appuyez et maintenez une esquisse pour ajuster les traits automatiquement. Nouveau: un raccourci gestuel vous permet désormais de créer des notes, des tâches et des extraits n’importe où. Nouveau: les extraits enregistrent des textes, des URL et des images dans Notes en quelques clics. Nouveau: les mises en page Dynamix font passer la typographie dans Notes à un nouveau niveau. De toutes nouvelles notes.

MIUI +: Vous pouvez combiner votre téléphone et votre ordinateur en un seul poste de travail. Vous pouvez afficher les notifications MIUI et ouvrir les applications téléphoniques sur votre ordinateur. Les applications de votre téléphone peuvent être transférées vers votre ordinateur. Les éléments copiés sur un téléphone peuvent désormais être collés sur l’ordinateur et vice versa. Les photos et les captures d’écran d’un appareil mobile peuvent être instantanément utilisées sur un ordinateur. Les pages Web peuvent être transférées de manière transparente d’un appareil à un autre. Vous pouvez transférer des fichiers sur votre appareil mobile à l’aide du panneau «MIUI +» de votre ordinateur. Nouveau «Gestionnaire de fichiers» et «Notes» pour les ordinateurs.

Fenêtres flottantes: Nouveau: les messageries instantanées prennent désormais en charge les fenêtres flottantes. Nouveau: les fenêtres flottantes peuvent être rapidement remplacées par des versions plein écran des applications. Nouveau: les flashcards d’application affichent des informations clés lorsque les applications sont affichées sous forme de fenêtres flottantes. En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités dans « Fonctionnalités spéciales » /

Santé Xiaomi: Nouveau: vous pouvez maintenant mesurer votre fréquence cardiaque à l’aide de la caméra. Nouveau: commencez à enregistrer manuellement vos entraînements de course à pied, de marche et de vélo et profitez de nombreux cours d’entraînement en ligne. Optimisation: la reconnaissance automatique des entraînements est maintenant beaucoup plus précise.

Écran d’accueil: Nouveau: animation «Ondulations» pour télécharger des applications. Nouveau: animation « Burst » pour la désinstallation des applications. Nouveau: nouveau design pour les dossiers d’applications. Nouveau: une disposition verticale pour les récents.

Fonderie: Nouveau: le rapport hauteur / largeur est automatiquement ajusté au moniteur externe pendant la diffusion. Nouveau: l’audio de l’application en cours de diffusion dans une fenêtre flottante est séparé des autres fichiers audio.

Xiaomi Cloud: Nouveau: le gestionnaire de mots de passe vous permet de stocker des mots de passe dans le cloud. Nouveau: vous pouvez partager la position de l’appareil avec d’autres personnes de votre groupe de partage familial. Nouveau: les informations de localisation peuvent être enregistrées automatiquement avant que l’appareil ne s’éteigne. Nouveau: convertissez les images en PDF.

Services Mi Carrier: Nouveau: vous pouvez désormais gérer plusieurs cartes SIM.

IME: Nouveau: un moyen plus pratique de déplacer un curseur à l’aide de la barre de défilement. Nouveau: les boutons de fonction prennent en charge la commutation entre les langues et les claviers. Nouveau: vous pouvez appuyer et maintenir les boutons de fonction pour accéder à plus de fonctionnalités. Nouveau: thèmes personnalisés pour les claviers.

Thèmes: Nouveau: options de réglage de l’épaisseur des polices pour les polices tierces. Optimisation: fonctionnalités de personnalisation pour les fonds d’écran, les animations et les sons du système.

Navigateur: Nouveau: personnalisation du fond d’écran en mode allégé. Optimisation: mode Incognito repensé. Optimisation: les pages se chargent beaucoup plus rapidement maintenant.

Famille Mi: Nouveau: vous pouvez désormais gérer plusieurs cartes SIM. Optimisation: Centre de contrôle des appareils repensé.

Chercher: Optimisation: les résultats de la recherche locale sont désormais triés automatiquement. Optimisation: tout nouveau design.



Date du calendrier de déploiement de MIUI 12.5 et appareils éligibles

Selon le message officiel du forum, le premier lot de mise à jour MIUI 12.5 sera disponible via un canal stable à partir de Avril 2021 pour les appareils Xiaomi répertoriés ci-dessous.

MIUI 12.5 Bêta ROM fermée: 1er lot (publié): Mi 10 (umi) Mi 10 Pro (cmi) Mi 9 (céphée) Mi 9 SE (grus) Redmi K20 / Mi 9T (davinci) Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael) Mi CC9e (laurus) Redmi Note 7 / Redmi Note 7S (lavande) Redmi Note 7 Pro (violet) Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi) Redmi K30 5G (picasso) Mi 10 Édition Jeunesse / Mi 10 Lite Zoom (vangogh) Redmi K30 4G / POCO X2 (phénix) Mi CC9 Pro / Mi Note 10 (tucana) Redmi K30S / Mi 10T (apollo) Mi 10 Ultra (cas) Redmi K30 Ultra (cezanne) Redmi 10X (atome) Redmi 10X Pro (bombe) Redmi Note 9 5G (canon) Redmi K30i 5G (picasso48m) 2ème lot (à partir de mi-janvier 2021): Mi 9 Pro 5G (crux) Mi CC9 / Mi 9 Lite (pyxis) Mi CC9 édition Meitu (vela) Redmi Note 9 Pro 5G / Mi 10T Lite (gauguin) Redmi Note 8 Pro (bégonia) Redmi Note 8 (ginkgo) Redmi Note 9 4G / Redmi 9T / Redmi 9 Power (citron vert) Remarque: afin de fournir une meilleure expérience, la version Android sous-jacente des appareils ci-dessus sera mise à niveau.

Mise à jour de la bêta publique de MIUI 12.5: Il sortira par lots de la mi-janvier à la fin janvier 2021.

Version stable de MIUI 12.5: 1er lot (à partir de fin 4/2021): Mi 11 Mi 10 Ultra Mi 10 Pro Mi 10



