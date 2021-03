MIUI 11 a un paramètre secret pour voir comment est la batterie de votre Xiaomi

La batterie est l’un des composants de notre smartphone qui vieillit le plus mal. Il est plus que probable que vous ayez souffert, des terminaux qui, après quelques années, peuvent à peine survivre quelques heures avant de tomber en panne de courant. Il n’est pas facile de savoir à quel point la batterie de notre smartphone est saine, mais grâce à une astuce, vous pouvez le faire sur votre mobile Xiaomi.

On va te dire comment connaître le nombre de cycles de charge de votre smartphone de manière simple. Mais pourquoi sont-ils si importants? Un cycle de charge est accompli lorsque nous utilisons la capacité totale de la batterie, et on estime que un smartphone fonctionne correctement pendant environ 400 cycles. Par conséquent, vous voudrez peut-être savoir où se trouve votre mobile Xiaomi.

À quel moment est la durée de vie de votre batterie?

Pour que ces étapes fonctionnent, vous devez avoir MIUI 11 fonctionnant sur la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 10. La première chose à faire est d’ouvrir l’application téléphone et de composer le numéro suivant, sans espaces: * # * # 6 4 8 5 # * # *.

Appuyez ensuite sur le bouton d’appel. Un menu apparaîtra alors avec une série de données détaillant des informations sur divers aspects de la batterie, tels que la tension ou son état. Cependant, ce qui nous intéresse le plus, c’est ce qui apparaît sous le code MF_02.

Ce nombre que vous voyez indiqué est celui qui reflète les cycles de charge de l’appareil. Dans le cas de cette image, qui a été publiée sur le blog officiel MIUI, nous trouvons un terminal qui a subi 232 cycles de charge.

Peu importe si vous partez de 100% de batterie et déchargez complètement votre smartphone, ou si vous l’utilisez à 50%, chargez-le et atteignez à nouveau la moitié, vous allez terminer un cycle de charge. Ce terminal pourrait être autour de sa première année de vie, mais, Où est le tien? Si vous souhaitez en savoir plus sur l’état de votre batterie, suivez simplement ces étapes simples.

