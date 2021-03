Mitsubishi ne quitte pas l’Europe. Nouveaux modèles en route produits avec le groupe Renault

On a beaucoup écrit sur la menace de continuité de Mitsubishi en Europe, en grande partie à cause du nouveau plan stratégique axé sur l’Asie. Mais maintenant, l’annonce de la production de nouveaux modèles en Europe à partir de 2023, semble contredire tout cela.

Il y a quelques mois, nous rendions compte de l’avenir de Mitsubishi sur le vieux continent, puisque le dernier processus de restructuration de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait abouti à une nouvelle stratégie où chaque membre de cette triade se concentrerait sur ses régions les plus rentables.

Dans le cas de Mitsubishi, ces régions sont l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, qui rapportent près de cinq fois plus que toutes les autres régions du monde – où elle est représentée – réunies.

Suite à cette restructuration, Mitsubishi a annoncé qu’il n’y aurait pas de nouveaux produits en Europe, ne laissant que la commercialisation des modèles déjà lancés jusqu’à la fin de son cycle de vie commerciale et le service après-vente.

Mais aujourd’hui, l’histoire de la marque des trois diamants en Europe semble avoir franchi un nouveau chapitre, avec l’annonce d’un accord de coopération pour la production de nouveaux modèles en Europe à partir de 2023, avec le groupe Renault.

Selon la marque japonaise, ces nouveaux modèles, qui seront produits dans les usines du groupe Renault, «viendront renforcer la gamme de produits Mitsubishi en Europe, en commençant une mise à jour importante, qui débutera en mai, avec le lancement du nouvel Eclipse Cross PHEV» .

«Je suis très heureux de voir Mitsubishi Motors construire une nouvelle gamme de produits en Europe. L’Alliance vise à accroître la compétitivité et à permettre un partage plus efficace des ressources au profit des trois entreprises qui la composent », explique Jean-Dominique Senard, président du Directoire de l’Alliance et Renault.

Mitsubishi Motors accueille les modèles Renault originaux pour le marché européen. Cet accord nous assurera la disponibilité de nouveaux produits développés et fabriqués en Europe, aux côtés de notre activité après-vente, qui maintiendra son activité. Takao Kato, PDG de Mitsubishi Motors

Luca de Meo, directeur exécutif du groupe Renault, a également répondu à l’annonce: «Cette initiative pragmatique et axée sur la valeur fera la différence dans nos usines, en présence de notre partenaire sur le marché et dans les rues européennes. Ce projet répond à toutes les attentes de notre partenaire, tant en termes de conception que de respect de la législation en vigueur et du point de vue commercial ».

C’est pour ce type de coopération que l’Alliance a été créée et, au sein du Groupe Renault, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à cette nouvelle étape de son histoire de coopération. Luca de Meo, directeur exécutif du groupe Renault

Il est rappelé que Mitsubishi a annoncé il y a moins d’un mois le nouvel Outlander, qui partage la plateforme avec le Nissan Rogue (le futur X-Trail), il s’agit du premier modèle de la marque du pays du soleil levant à être développé sous le périmètre de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.