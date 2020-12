Mitsubishi L200 4wd Space Cab Intense: évolution D'une Icône

Leader dans le segment des pick-up à double cabine, le Mitsubishi L200 a été récemment mis à jour, offrant une image extérieure et intérieure révisée, ainsi qu’un nouveau moteur diesel de 150 ch.

Proposée en versions travail et loisir, cabines club (longues) et doubles, à trois ou cinq places, niveaux d’équipement Invite et Intense, la sixième génération du L200 rassemble de nouveaux arguments pour renforcer sa compétitivité sur le segment des pick-up, à savoir par rapport à son concurrent le plus direct, Hilux de Toyota.

Esthétiquement parlant, le nouveau L200 Strakar est facilement identifiable depuis la partie avant, qui adopte l’identité visuelle «Dynamic Shield» de Mitsubishi Motors (d’abord sorti dans Pajero puis étendu à d’autres modèles tels que l’Outlander, l’Eclipse Cross, l’ASX ou encore le Space Star), définissant l’ensemble de la conception avant 3D, impliquant la calandre avant, le capot et les ailes en une seule pièce cohérente.

Pour répondre aux normes de protection des piétons, le capot est légèrement plus haut (40 mm), avec le panneau central également dans une position plus élevée, améliorant la visibilité des limites extérieures du véhicule.

Un autre changement concerne les groupes optiques plus minces et les indicateurs de direction intégrés dans le pare-chocs.

Latéralement, la nouvelle L200 Strakar présente un profil plus musclé et des passages de roues plus robustes, avec de nouveaux rétroviseurs et étriers latéraux.

Les dimensions extérieures sont restées pratiquement inchangées, avec la version double cabine – qui correspond à l’unité trois places Space Cab testée – d’une longueur de 5,22 mètres (sans pare-chocs arrière) contre 5,20 mètres de longueur. génération précédente et une largeur de 1,81 mètre. Les dimensions de la caisse n’ont pas changé non plus, passant de 1,47 mètre de large à 1,52 mètre.

Plus de qualité intérieure

L’intérieur de la L200 Strakar a également évolué, ajoutant une touche de robustesse, de raffinement et de fonctionnalité aux atouts de la génération précédente.

L’intérieur est dominé par un panneau central « ailé » avec une intégration complète des éléments verticaux et horizontaux pour donner une sensation de plus grande solidité et robustesse.

Le panneau central commence à reposer sur une base métallique, où apparaît le levier de la boîte de vitesses, flanqué des plaquettes qui servent de genouillères, avec un revêtement doux avec des détails cousus, également présents dans l’accoudoir et la poignée du frein de stationnement .

Le tableau de bord a reçu un nouveau design graphique sur les deux cadrans à cadre chromé et un nouvel écran multifonction central. Les versions Intense reçoivent le système SDA (Smartphone Link Display Audio), avec un écran tactile, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Space Cab avec seulement trois sièges

La version Space Cab Intense ne dispose que de trois sièges dans la cabine en raison du retrait des sièges arrière central et gauche. Ce dernier a été remplacé par une boîte à outils, de taille peu généreuse.

Cette solution réduit la valeur ISV de 7 418,50 euros pour la version cinq places à 1 503,46 euros, ainsi que la déduction de la TVA. La combinaison de ces deux avantages fiscaux permet à une entreprise d’économiser près de 12 700 euros.

L’équipement reste l’un des plus complets du segment des pick-up à double cabine, avec climatisation, volant en cuir avec commandes Bluetooth et audio, régulateur de vitesse et limiteur de vitesse.

Les versions Intense ont également la climatisation automatique, une caméra arrière, un système SDA avec un écran tactile de sept pouces, des capteurs de pluie et de lumière, des antibrouillards.

Nouveau moteur 2.3 DI-D

La sixième génération du L200 lance un moteur diesel de 2,3 litres, conforme à la norme d’émission Euro 6d-TEMP, utilisant la technologie de réduction catalytique sélective (SCR), qui nécessite l’utilisation d’AdBlue. Le réservoir a une capacité de 21 litres, offrant une autonomie de 20 mille kilomètres.

Le nouveau bloc 2.3 DI-D, avec système Start-Stop, développe une puissance de 150 ch et un couple de 400 Nm, étant couplé, dans cette version en cours d’analyse, à une boîte manuelle à six rapports, avec une option transmission avec un nombre égal de rapports.

Le nouveau moteur fonctionne mieux à des vitesses moyennes qu’en dessous de 1500 tr / min ou au-dessus de 3500 tr / min, forçant le conducteur à utiliser le levier de la boîte de vitesses avec une certaine fréquence pour maintenir un rythme plus constant.

En termes de consommation, l’ordinateur de bord enregistre en moyenne 7,7 l / 100 km lors du test, augmentant de manière surprenante en ville ou en tout-terrain.

Pour une utilisation hors route, le Strakar Intense reçoit un système de traction intégrale Super Select 4WD-II avec différentiel central. À l’aide du sélecteur électronique de la console centrale, il est possible de passer de 2H (2WD) à 4H (Full-time 4WD) sans arrêter le véhicule, qui se comportera comme un 4 × 4 permanent.

Le différentiel central assume un rôle déterminant dans le contrôle de la répartition du couple entre les essieux, l’optimisation de la conduite sur routes dégradées ou dans des situations d’adhérence plus précaire.

Ce différentiel central peut également être bloqué en sélectionnant le mode 4HLc (4 roues motrices élevées), commençant à fonctionner comme un 4 × 4 classique, son utilisation étant recommandée sur les sols à faible adhérence. Pour le tout-terrain pur et dur, le mode 4LLc est disponible, c’est-à-dire 4 roues motrices basses ou réduction.

Plus de sécurité

Le châssis des barres transversales et des longerons a reçu quelques améliorations, notamment dans les suspensions, avec des ressorts de course plus longs sur les deux essieux, ainsi que des amortisseurs plus grands, pour optimiser la combinaison de confort avec une capacité de charge élevée.

Dans le domaine des systèmes d’aide à la conduite, la L200 Strakar Intense est équipée de série du système d’avertissement de déviation de voie (LDW), de l’assistance au freinage d’urgence, de l’aide au démarrage en montée, de l’antipatinage et de la stabilité. , assistance à la stabilité de la remorque, système d’atténuation des collisions frontales (FCM).

Ce dernier utilise des systèmes de caméras et de radars pour détecter les voitures ou les piétons devant le véhicule; s’il détermine la possibilité d’une collision, il émet une alerte sonore et actionne les freins, pour éviter la collision ou pour réduire les dommages causés par celle-ci.

En ce qui concerne le prix, le L200 4WD Space Cab Intense est proposé à partir de 35150 euros, qui peut s’élever à 37853 euros avec l’inclusion d’équipements optionnels tels que l’élément décoratif avant chromé, la barre de style, les tapis de caoutchouc ou le couvercle et l’amortisseur de la porte de la caisse de chargement.

Avec ce renouvellement, la L200 Strakar a reçu de nouveaux arguments pour contester le leadership avec Toyota Hilux et pour perpétuer une tradition historique de ce modèle dans le segment qui compte déjà quatre décennies dans notre pays.

Fiche technique

Prix 35150 € (37853 € unité testée) Moteur 4 CIL; 22 CC; 156 CV; 3600 tr / min Diffusion Intégral; 6 Vel; Homme Poids 2005 KG Longueur / Longueur / Alt. 5225/1815/1780 MM Des endroits 3 Consommation 8,8 (7,7 *) L / 100 km Émissions 231 G / KM IUC 52 euros

Équipement

Climatisation automatique, volant en cuir avec commandes audio et Bluetooth, régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, caméra arrière, système SDA avec écran tactile de sept pouces, capteurs de pluie et de lumière, phares antibrouillard, système de traction Super Select 4WD-II.

