Mitchells vs. the Machines et Arcane dominent les Annie Awards

la plateforme de streaming Netflix a dominé la cérémonie annuelle du Prix ​​Annie 2022, remportant 20 des 31 trophées lors du show qui s’est déroulé virtuellement. Le film original du géant du streaming « Les Mitchell contre les machines »a remporté le prix du meilleur film d’animation, en tête des catégories de films avec huit victoires, tandis que « ésotérique » il a dominé le côté de la télévision avec neuf, y compris les prix de la meilleure production pour la télévision et les médias grand public.

En plus du prix du meilleur film, « Mitchells », de animation de photos sony pour Netflix, il a remporté des prix pour l’écriture, les effets spéciaux, la conception des personnages, la conception de la production, le doublage et le montage.

« Cette équipe ne s’est jamais contentée de quelque chose qui n’était pas original, audacieux ou nouveau et ils ont enfreint les règles », a-t-il déclaré. Christophe Millerqui a produit le film avec son partenaire commercial seigneur meunier, Phil Seigneuret Kurt Albrecht de Sony Pictures Animation. « Ils ont jeté toutes les vieilles formules et n’ont jamais cessé de nous étonner. »

Quant à la série télévisée »Arcane », produite par Riot Games et Fortiche il a remporté des prix pour la réalisation, les effets spéciaux, l’animation de personnages, la conception de personnages, la conception de la production, le storyboard, le doublage et le meilleur scénario.

De même, les artistes qui ont travaillé sur « Arcane », Julien Georgel, Aymeric Kévin et Arnaud Baudrya reçu le Annie Award for Television/Media Production Design tandis que Simon Andriveau gagné pour le storyboard.

Léa Chevet a remporté le prix de l’animation de personnages et Evan Monteiro a remporté le prix de la conception de personnages. Le prix des meilleurs effets spéciaux pour la télévision/les médias a été décerné à Guillaume Degroote, Aurélien Ressencourt, Martin Touze, Frédéric Macé et Jérôme Dupré, aussi pour »Arcane ».

Poursuivant avec les prix, un autre des multiples gagnants était le film Disney »Charme »qui a remporté des prix pour l’animation de personnages, le storyboard et, bien sûr, la meilleure musique.

La série animée épique « Maya et l’arbre » à partir de Jorge Gutiérrez a été nommé meilleur programme multimédia pour enfants, remportant également la meilleure bande originale composée par Tim Davis et Gustave Santaolalla. Le gagnant du meilleur film indépendant l’a emporté Jonas Poher Ramussen pour son documentaire d’animation »fuir ».

Les autres gagnants de la soirée étaient l’équipe d’animation de Jeux insomniaques pour l’animation de personnages dans le jeu vidéo « Ratchet & Clank : Rift Apart », et Joel Fisher, Graham Fisher, Sharia Davis, Basuki Juwono et Adam Spieckermann, l’équipe éditoriale à l’origine de « What If…? » de Marvel exclusivement sur Disney Plus.

Les Annies ont eu lieu le 13 mars 2023 et avaient pour présentateurs Guillermo del Toro, John Leguizamo, Diane Warren, Blythe Danner et réalisateurs d’animation Mamoru Hosoda, Tomm Moore et Ross Stewart.