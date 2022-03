Mitchell Ryan meurt, l’acteur vétéran avait 88 ans

Une très triste nouvelle est arrivée alors que Mitchell Ryan est décédé. Le Hollywood Reporter a rapporté que Ryan, qui est apparu dans de nombreux rôles familiers au cours des décennies de Ombres sombres pour Arme mortelle pour Dharma et Greg, est décédé vendredi d’une insuffisance cardiaque congétive à son domicile de Los Angeles selon sa belle-fille, Denise Freed. Il avait 88 ans.

Mitchell Ryan est né à Cincinnati, Ohio, le 11 janvier 1934. Il a grandi à Louisville, Kentucky, et a ensuite servi dans la marine américaine pendant la guerre de Corée. Il a suivi son passage dans l’armée avec ses débuts d’acteur, apparaissant dans une production de Route du tonnerre au Barter Theatre d’Abingdon, en Virginie. Cela a déclenché le bug d’acteur pour Ryan et il avait trouvé sa vocation, continuant à se produire sur scène dans des spectacles comme Attendre jusqu’à la tombée de la nuit, Médéeet Le prix.

Sur le petit écran, le rôle d’évasion de Ryan était celui d’un acteur original du feuilleton gothique Ombres sombresjouant Burke Devlin jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Anthony George en 1967. Des décennies plus tard, il reprendrait un autre de ses rôles les plus mémorables en tant que père de Greg, Edward Montgomery, dans la série comique Dharma et Greg.

L’acteur était également considéré pour le rôle de Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard dans Star Trek : la nouvelle génération et est apparu plus tard dans la série en tant que Kyle Riker, le père de William Riker de Jonathan Frakes. Les autres crédits télévisés de Ryan incluent Les filles d’or, NYPD bleu, Hart à Hart, Traqueurs de soie, L’aile ouest, Hôpital général, Tous mes enfantset Le spectacle de Drew Carey.





Mitchell Ryan est très reconnaissable pour ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision





L’un des rôles les plus célèbres de Mitchell Ryan est celui de Shorty Austin dans le Monte Walsh des années 1970. Il enchaînerait avec des rôles dans Les amis d’Eddie Coyle et Electra Glide in Blue. En 1981, il incarne Hugh Hefner dans le film Death of a Centerfold : The Dorothy Stratten Story.

L’un des rôles les plus connus de Ryan est celui du général Peter McAllister dans l’original Arme mortelle avec Danny Glover et Mel Gibson. Les fans d’horreur connaîtront également bien Ryan pour son rôle de Dr Wynn dans la suite d’horreur Halloween : La malédiction de Michael Myers. D’autres rôles notables incluent jouer le père de Minnie Driver dans Grosse Pointe Vierge et le meilleur ami de Dirty Harry dans Force Magnum.

Les fans reconnaîtront également Ryan pour de nombreux autres rôles au cinéma, notamment des films comme Menteur Menteur avec Jim Carrey, Coups chauds ! Deuxième partie avec Charlie Sheen, Juge Drdd avec Sylvester Stallone, Ciel bleu avec Jessica Lange, et Ce qui appartient au démon avec Harrison Ford et Brad Pitt. Il est listé au générique du prochain film vallée des ombresmais il n’est pas clair s’il avait tourné des images avant son décès.





Les survivants de Mitchell Ryan incluent sa femme, Barbara; belle-fille Denise; belle-fille Elizabeth; belle-sœur Mary; et petits-enfants Ashley, Jacqueline, Olivia, Kaila et Noah. Nos pensées vont vers eux ainsi qu’avec le reste de la famille et des amis de Ryan en ce moment douloureux. Puisse-t-il reposer en paix alors que son héritage perdure.





