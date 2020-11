Mitch et YG font équipe pour le rap-R & B Vibe sur « Go Live »

Il revendique son statut de prochain magnat du label de rap. YG a travaillé avec diligence sur son label 4Hunnid alors qu’il élabore les carrières de ses artistes émergents, et récemment il a fait une apparition sur leurs disques. En août, YG et son artiste de 4Hunnid Day Sulan se sont réunis pour leur morceau « Equinox », et le mois dernier, il a déposé son album Ma vie 4Hunnid. OVendredi 6 novembre, le rappeur de « Go Loko » s’est associé à son autre artiste, Mitch, pour une ambiance plus douce sur « Go Live ».

Ce dernier single de Mitch and YG a une production décontractée qui ne fait peut-être pas sauter les gens dans les clubs, mais ses paroles racées attireront certainement l’attention des fans. YG rompt la prestation du crooner R&B mais les artistes se marient toujours bien sur la piste. Diffusez « Go Live » par Mitch et YG et dites-nous ce que vous pensez de ce brûleur lent.

Paroles de citations

Merde, elle va pogo sur mon bâton

Bébé est un pro, je dois admettre

Donne-moi envie de la faire tomber en public

F * ckin ‘dans la voiture comme si ce n’était rien