Mister Jagger donne le poids à la pesée de La soirée de l’année par Ibai Llanos

Faisant croire que quelques jours avant le combat il pesait 90 kilos, Monsieur Jagger donne le poids à la pesée. Son affrontement contre Viruzz se poursuit.

Les trois combats de la soirée de l’année d’Ibai Llanos ne sont pas en danger. Face aux pesées, Poids de Mister Jagger c’était la conjecture de n’importe qui. Le créateur de contenu a prétendu dans le passé Chatting Quietly qu’il n’avait pas de poids et qu’il pesait environ 200 livres.

Nous ne savons pas non plus s’il s’est entraîné, mais quel est son poids. Hier, lors de la pesée et de la conférence de presse, Monsieur Jagger a montré qu’il prenait cela au sérieux, et a trollé tout le monde en donnant un poids de 82 kilos, un poids convenu avec Viruzz. Comme prévu, les mèmes n’ont pas tardé à apparaître et à devenir un sujet tendance sur Twitter et d’autres réseaux sociaux.

La grande soirée d’Ibai Llanos

Mercredi à 19h30, la grande soirée de l’année débutera sur la chaîne twitch du streamer basque Ibai Llanos. Il y aura trois matches dans lesquels Future vs Torete, Mister Jagger vs Viruzz et le grand événement principal Reven vs ElMillor s’affronteront. Au début de l’événement, plus de 50 invités passeront par le tapis rouge, certains d’entre eux inconnus. Mais dans le cas d’Ibai Llanos, nous avons certainement un invité bien connu.

Panneau d’affichage pour la soirée de l’année par Ibai Llanos

Reven contre El Millor: 5 tours de 3 minutes.

Futur vs Torete: 3 tours de 3 minutes.