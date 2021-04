Les missions et défis de la semaine 6 de Fortnite Chapter 2 Saison 6. De nombreux points d’expérience nous attendent.

Une semaine de plus, le missions et défis de cette semaine 6 de Fortnite. La saison 6 du chapitre 2 donne beaucoup. Ci-dessous vous avez la liste de tous missions que nous aurons ce jeudi à partir de 16h00 en Espagne et cela nous aidera à monter de niveau. Grâce à toute cette expérience, il nous sera plus facile d’atteindre le niveau 100 et de terminer le Battle Pass.

Missions épiques

Coffres-forts ouverts (0/3): 24 000 XP de saison.

Primes complètes (0/3): 24000 XP saisonniers.

Obtenez le maximum de boucliers dans différents jeux (0/3): 24 000 XP de saison.

Déguisez-vous en objet et restez à moins de 20 mètres d’un joueur pendant 3 secondes (0/3): 24 000 XP de saison.

Frapper un ennemi à 50 mètres ou plus avec un arc (0/1): 24 000 XP de saison.

Terminez l’épreuve contre la montre Alameda Afflicted ou Coral Castle Swimming (0/1): 24 000 XP de saison.

Visitez Vista Bonita, Rainbow Rentals et Lockie’s Lighthouse (0/3): 24 000 PE de saison.

Missions légendaires