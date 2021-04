Nous vous apportons toutes les missions et défis de la semaine 4 de Fortnite Chapter 2 et de sa saison 6. Des heures de jeu nous attendent pour les compléter.

Aujourd’hui jeudi sera disponible missions et défis de la semaine 4 Fortnite Chapter 2 Season 6. La liste est ci-dessous, et sont des missions et des défis que vous pouvez compléter tout au long de la saison. Une saison que j’apprécie personnellement, avec de nouvelles mécaniques, la possibilité de chasser les animaux et pas mal de nouvelles fonctionnalités sur la carte.

Missions épiques de la semaine 4 de Fortnite

Ce sont les missions épiques que nous retrouverons aujourd’hui jeudi 8 avril à Fortnite. Comme vous pouvez le voir, pour les compléter, nous devrons passer de nombreuses heures à jouer. Nous pouvons les compléter de quelque manière que ce soit. Si vous voulez devenir fou, la meilleure chose à faire pour les faire rapidement est de jouer au mode escarmouche. Dans ce mode dans lequel nous affrontons équipe contre équipe, nous pouvons ressusciter et apparaître dans le même match. De cette façon, les défis et les missions peuvent être complétés plus rapidement.

– Mettre le feu aux structures (0/10): 24 000 XP de saison.

– Coffres d’enregistrement (0/7): 24000 XP de saison.

-Éliminer les adversaires avec des armes d’une rareté rare ou supérieure: 24 000 XP de saison.

Éliminez les animaux sauvages avec une grenade de choc ou un arc de choc (0/1 000): 24 000 XP de saison.

-Prenez des animaux sauvages (0/3): 24000 XP de saison.

-Infliger des dégâts aux adversaires avec le recycleur (0/300): 24 000 XP de saison.

-Revive * un partenaire (0/1): 24000 XP de saison

REMARQUE *: les coéquipiers ne peuvent être réactivés en mode Battle Royale qu’en jouant en Duos, Trios ou Squads.

Missions légendaires Semaine 4

-Dégâts infligés aux armes primitives (0/2 500): 24 500 XP de saison.

-Dégâts infligés aux armes primitives (0/5 000): 24 500 XP de saison.

-Dégâts infligés aux armes primitives (0/7500): 24 500 XP de saison.

-Dégâts infligés avec des armes primitives (0/10 000): 24 500 XP de saison.

-Dégâts infligés avec des armes primitives (0/12 500): 24 500 XP de saison.

Autres guides d’intérêt

Objets d’artisanat et armes mécaniques

Où trouver de l’os pour nos armes

Comment créer la cape de chasseur dans Fortnite Season 6

Où trouver et chasser les animaux sauvages

Utilisez cinq tyroliennes différentes dans Fortnite

Échantillons de littérature