Mission Impossible vs Barbie vs Oppenheimer : Tom Cruise s’en sort

Le mois prochain, nous aurons une guerre dans les salles de cinéma avec la confrontation de Mission impossible contre Barbie contre Oppenheimerbien que rapporté par un youtuber, Tom Cruise s’en est déjà tiré dans cette bataille, des informations que nous partageons ci-dessous.

Tom Cruise s’en tire dans la guerre Mission Impossible contre Barbie contre Oppenheimer

Selon le youtuber @El_Taquillas Tom Cruise s’en est tiré dans la guerre entre ces productions depuis C’est compris Mission Impossible : Jugement mortel – Partie 1 rester plus longtemps sur des écrans au format spécial dans les salles de cinéma où il sera projeté.

Il faut se rappeler qu’il y a quelques mois l’information selon laquelle le protagoniste de Maverick Il s’est fâché, quand il a découvert que sa nouvelle production ne serait pas dans les salles avec des formats spéciaux pendant si longtemps aussi longtemps qu’il le voulait.

Cependant, dans un nouvel aperçu, le youtuber susmentionné a rapporté que Cruise a demandé aux chaînes de cinéma de lui donner toutes les chambres Imax, Dolby, Screenex et de autres formats spéciaux, le lundi 10 juillet et le mardi 11 juilletavec qui Mission Impossible aura ses 11 jours d’exclusivité dans ce type de pièces, avant l’arrivée de Barbie et Oppenheimer.

Pourquoi les salles au format spécial pour Tom Cruise et Mission Impossible sont-elles importantes ?

Pourquoi ces types de salles de cinéma aujourd’hui fournissent un pourcentage très important du total des revenus du box-office national (c’est-à-dire aux États-Unis) d’un film.

Pour citer quelques exemples, pour Spiderman: A travers le Spider-Verse, ce revenu représentait 40% de ses revenustandis que pour Transformers: Rise of the Beasts, ces cinémas leur ont rapporté plus de 40% de leurs revenus lors de leur week-end d’ouverture.

Mais A l’heure actuelle, les grosses productions telles que celles déjà citées ne peuvent durer qu’1 semaine dans ces salles en raison du nombre de films qui sortent cette année, c’est pourquoi il était important pour Cruise d’y consacrer plus de temps, afin d’assurer le succès de Mission Impossible : Deadly Judgment – Part 1.

