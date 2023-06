Mission: Impossible – Le directeur de Dead Reckoning révèle pourquoi il a été divisé en deux parties

Mission : Impossible – À l’estimedirigé par Christophe McQuarrie, a pris la forme d’un film en deux parties en raison de la vision du réalisateur d’une histoire plus vaste et riche en émotions. Avec Dead Reckoning Première partie, McQuarrie a cherché à approfondir le monde d’Ethan Hunt et de son équipe du FMI, les poussant à affronter leur mission la plus dangereuse à ce jour. Leur objectif est d’empêcher qu’une arme catastrophique ne tombe entre de mauvaises mains. Alors que l’équipe court contre la montre, elle est confrontée non seulement à des menaces extérieures, mais également à des forces obsédantes du passé d’Ethan. Cette lutte interne ajoute un niveau de tension accru et augmente les enjeux, forçant Ethan à confronter la vraie valeur de sa mission face au sacrifice de ses proches.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





Dans une interview avec Collider, Christopher McQuarrie a expliqué sa raison de diviser Mission : Impossible – À l’estime en deux parties. Reconnaissant la nécessité d’élargir la distribution et de donner à chaque personnage un rôle plus important, McQuarrie s’est rendu compte que l’histoire avait dépassé les limites d’un film traditionnel de deux heures.

« Je savais que je voulais élargir le casting, et je savais que je voulais donner plus à faire à chacun de ces personnages, donc je savais que le film allait être plus gros et plus long que Fallout », a déclaré McQuarrie. « Et à ce moment-là, j’ai dit: » Pourquoi combattons-nous cela? Pourquoi allons-nous essayer de réduire cela en deux heures? Divisons-le en deux et faisons-en deux films. C’était vraiment la raison d’être du film en deux parties. Ce n’était pas seulement que l’histoire était plus grande, mais que nous voulions plus d’émotion dans le film.







L’IA occupe le devant de la scène en tant qu’antagoniste dans Dead Reckoning Part One

Paramount Pictures/Warner Bros Pictures

La prochaine tranche du Mission impossible La franchise promet d’offrir un défi sans précédent au personnage de Tom Cruise, Ethan Hunt. Cette fois, Hunt se retrouve face à un redoutable adversaire sous la forme d’une intelligence artificielle (IA). Le réalisateur Christopher McQuarrie, avec Cruise, avait prévu la menace potentielle posée par l’IA bien avant qu’elle ne devienne un sujet tendance dans le monde réel. Leur décision d’incorporer l’IA comme principal antagoniste découlait de leur désir d’infuser le Mission impossible série avec des éléments frais.

« Les premières conversations, probablement les premières conversations à ce sujet ont eu lieu en 2018/2019, et nous recherchions le méchant, la prochaine menace dans Mission. Nous avons fait des menaces nucléaires, nous avons fait des menaces chimiques, des menaces biologiques, vous l’avez fait la patte de lapin, et Dieu sait de quelle menace il s’agissait. En essayant de le garder frais, nous regardions vers l’extérieur, et la grande conversation que j’ai eue avec Tom [Cruise] très tôt concernait la technologie, les technologies de l’information, et ce dont tout le monde parle maintenant, c’est l’IA. »

Le film bénéficie d’un casting stellaire, comprenant Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Esai Morales, Vanessa Kirby, Pom Klementieff et Henry Czerny. Le premier versement de Mission : Impossible – À l’estimequi sortira en salles le 12 juillet 2023, sera suivi de la sortie de sa suite prévue pour le 28 juin 2024.