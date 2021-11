Mission Impossible : la raison pour laquelle le film a manqué d’une star dans son casting

Entre les fans, le box-office et les sites spécialisés comme Tomates pourries il y a coïncidence : le sixième film de Mission impossible, sous-titré Tomber, est l’une des meilleures productions de la saga. Il a rapporté 791 millions de dollars et est le film le plus rentable de l’histoire de la franchise. Le méchant a été joué par Henri Cavill, qui s’est infiltré en tant qu’agent de la CIA nommé marcheur d’août mais sa véritable identité était John alouette.

L’une des séquences les plus mémorables de Mission impossible : Fallout C’était le combat dans lequel Cavill et Tom croisière ils ont brutalement affronté un homme dans une salle de bain parisienne. On a cru que cette personne pouvait être impliquée dans la vente de plutonium et son sort a fini par être fatal. Cette séquence était proche du début du film, lorsque le personnage de Cavill Il n’avait pas encore révélé sa véritable identité.

Dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien, le directeur Christophe McQuarrie a révélé que les plans originaux incluaient la participation d’un acteur différent de celui vu dans la scène de la salle de bain. Liang yangC’était un cascadeur habitué aux scènes de combat qui prenait la place du vendeur de plutonium. Bien que le réalisateur n’ait pas donné de noms, il a expliqué les raisons du changement.

Apparemment, l’acteur qui avait été invité était aussi connu que Tom croisière ou Henri Cavill. Cependant, lors de l’exécution des différents tirs d’arts martiaux, il ne pouvait pas suivre ses collègues et a dû se retirer. Selon McQuarrie, l’idée était que le spectateur voit un visage célèbre et se connecte immédiatement, puis entre en état de choc lorsqu’il découvre qu’il a perdu la vie en quelques secondes seulement.

L’avenir de Mission Impossible

Comme on le sait, la saga née de la main de Tom croisière en 1996, il n’a toujours pas un mais deux films en préparation. La pandémie a contraint le lancement à être reprogrammé et le premier des deux, dont le titre n’a pas encore été révélé, ne sera vu qu’en septembre de l’année prochaine. Il aura dans son casting avec Croisière, Vanessa Kirby et Rébecca Ferguson, parmi les noms principaux.

Le film présentera des scènes très attendues par les fans en raison des images devenues virales. Tout d’abord, nous devons parler de la séquence dans laquelle Ethan chasse sauter sur une moto dans le vide puis lâcher un parachute, ce qui a été vu dans tous les réseaux. Mais il y aura aussi une séquence dans un train qui pourrait être un hommage au premier film, sorti parce que Croisière a sauvé la vie d’un caméraman qui a glissé et a failli tomber de la voiture en mouvement.

