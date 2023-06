Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two n’a pas encore de fin, révèle le réalisateur

Mission : Impossible – À l’estime, première partie le réalisateur Christopher McQuarrie ne sait pas encore comment la suite, Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie, finira. S’adressant à Collider, McQuarrie a révélé que, tout comme l’acteur principal Tom Cruise, lui aussi aime apparemment vivre à la limite, le cinéaste comprenant toujours comment exactement les deux Mission : Impossible – À l’estime, première partie et Deuxième partie amènera les deux parties à ce qui sera certainement une conclusion explosive.







« Je ne sais pas quelle est la fin de la deuxième partie, donc je ne pourrais pas vous le dire. Je ne suis pas évasif. Je pourrais vous dire que je sais quelle est la fin de la deuxième partie, mais je ne peux pas garantir que ce sera la fin quand nous y arriverons. »

Clairement incapable de révéler quelle est la fin de Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie sera (pas qu’il l’aurait fait), McQuarrie a expliqué comment lui et Cruise abordent la partie narrative de la Mission impossible la franchise. Il semble que la paire sache toujours à peu près vers quoi elle court, tout en permettant un changement de direction si quelque chose attire son attention. Comme l’explique McQuarrie…

« Tom et moi ne sommes jamais obsédés par l’exécution du plan. Nous avons toujours une direction, nous avons toujours un endroit où nous allons. En essayant de décrire le processus, rétrospectivement, il semble que ce que nous faisons ne fait que voler à côté du siège de notre pantalon et le confectionner au fur et à mesure que nous avançons. Ce n’est pas une description précise. Vous volez certainement dans une direction, vous êtes définitivement préparé. Vous ne pourriez pas être ce cavalier sans que quelqu’un ne soit gravement blessé physiquement. Ces choses sont prévu à un pouce de leur vie. En chemin, nous voyons un objet brillant et allons-y. »

Le Mission impossible La série est devenue plus connue pour ses cascades palpitantes et ses séquences d’action captivantes plutôt que pour l’intrigue, mais avec Mission : Impossible – À l’estime, première partie devrait se terminer sur un cliffhanger, nous espérons que McQuarrie et Cruise arriveront avec succès et de manière satisfaisante à la ligne d’arrivée en Dead Reckoning, deuxième partie.







Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One débarque dans les salles le mois prochain

Dans Mission : Impossible – À l’estime, première partie, Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour : traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Alors que le contrôle de l’avenir et du destin du monde est en jeu, et que les forces obscures du passé d’Ethan se rapprochent, une course mortelle autour du monde commence. Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est contraint de considérer que rien ne compte plus que sa mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur.

Les premières réactions à Mission : Impossible – À l’estime, première partie ont maintenant émergé, et il semble certainement que Christopher McQuarrie et Tom Cruise aient une autre action majeure entre les mains. Donc, même si ne pas connaître la fin est un peu surprenant, nous devrions peut-être les laisser faire leur truc.

Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Esai Morales, Vanessa Kirby, Pom Klementieff et Henry Czerny, Mission : Impossible – À l’estime, première partie doit sortir le 12 juillet, avec Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie sortie prévue le 28 juin 2024.