Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Les premières réactions sont là – et Tom Cruise est prêt pour un autre énorme gagnant

Lundi soir, les premières réactions au retour tant attendu d'Ethan Hunt de Tom Cruise sont arrivées après la première de Mission : Impossible – À l'estime, première partie. Le grand public a encore quelques semaines à attendre pour revoir le héros d'action de Cruise sur grand écran avec des cascades époustouflantes et une histoire profonde et sombre pour démarrer. Alors que de nombreuses franchises cinématographiques ont livré tout ce qu'elles pouvaient au moment où un sixième ou un septième film est ajouté à la franchise, celui-ci en a fait une mission: possible de ne pas voir les rendements décroissants au fur et à mesure que l'histoire se poursuit.







Dead Reckoning n’est que l’un des films qui a subi de nombreux retards grâce aux retombées des fermetures pandémiques de Covid. Après avoir vu sa date de sortie repoussée avec d’autres sorties estivales comme Le flash et le prochain Indiana Jones et le cadran du destinil semble que le film aurait bien pu valoir la peine d’attendre… quelque chose que Tom Cruise n’est pas étranger à voir avec ses films après le succès de Top Gun : Maverick l’année dernière.

Qu’il s’agisse de faire l’éloge de Cruise ou de sa co-star Hayley Atwell, des cascades «élevantes» ou du spectacle absolu du chapitre d’ouverture de l’histoire en deux parties, il semble que Cruise soit sur le point d’avoir un autre gros blockbuster d’été entre ses mains cette année . Découvrez les réactions ci-dessous.

Mission : Impossible 7 offre des cascades importantes mais difficiles à réaliser.

Il y a très peu de gens qui ne savent pas que si vous allez voir un nouveau film avec Tom Cruise, il y a de fortes chances qu’il contienne un certain nombre de cascades visuellement époustouflantes grâce à sa vedette principale. Bien qu’il existe de nombreux films qui se contenteront volontiers de scènes de bataille CGI et de représentations numériques d’acteurs en ce qui concerne leurs décors d’action les plus grands et les plus excitants, ce n’est pas ainsi que le réalisateur de Cruise et M: I, Christopher McQuarrie, roulent.

Bien que le résultat final plaise certainement à la foule, McQuarrie a récemment suggéré que s’il connaissait la difficulté de certaines des cascades qu’ils ont réussi à réaliser dans la dernière mission d’Ethan Hunt, il aurait peut-être réfléchi à deux fois avant de les faire. Il a dit:

«Nous faisons un film qui implique des séquences qu’ils ne tournent pratiquement plus, et ce n’est pas le cas depuis très, très longtemps. La séquence que nous tournons en ce moment ne fait pas exception. Et comme la plupart des choses sur Mission: Impossible, si nous avions su quels étaient les défis quand nous avons commencé, nous ne l’aurions jamais fait.

Même s’il y avait une forte conviction que les deux parties Dead Reckoning serait la dernière fois que Tom Cruise jouerait Ethan Hunt, il semble que ce ne soit peut-être pas le cas. McQuarrie a déjà noté qu’il y avait des idées en cours de discussion pour un neuvième film, mais cela laisse juste la question de savoir exactement ce que Cruise peut sortir le sac pour couronner l’action de Dead Reckoning et si ce serait une mission impossible trop loin.