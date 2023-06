Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Director explique pourquoi l’IA devait être le méchant

La suite d’action du mois prochain Mission : Impossible – À l’estime, première partie trouvera Ethan Hunt de Tom Cruise face à un méchant comme il n’en a jamais affronté auparavant… l’intelligence artificielle. S’adressant à Collider, le réalisateur de retour Christopher McQuarrie a expliqué pourquoi il pensait que la menace de l’IA ferait le méchant parfait dans le dernier opus, le cinéaste et Cruise appelant l’IA bien avant qu’elle ne commence à faire les gros titres du monde réel.







« Les premières conversations, probablement les premières conversations à ce sujet ont eu lieu en 2018/2019, et nous recherchions le méchant, la prochaine menace dans Mission. Nous avons fait des menaces nucléaires, nous avons fait des menaces chimiques, des menaces biologiques, vous l’avez fait la patte de lapin, et Dieu sait de quelle menace il s’agissait. En essayant de le garder frais, nous regardions vers l’extérieur, et la grande conversation que j’ai eue avec Tom [Cruise] très tôt concernait la technologie, les technologies de l’information, et ce dont tout le monde parle maintenant, c’est l’IA. »

Les menaces posées par l’IA et la manière dont son utilisation pourrait prendre le dessus sur diverses activités humaines ont fait la une des journaux ces derniers temps. Bien sûr, c’est Mission impossibleEt ainsi Dead Reckoning, première partie trouve Ethan Hunt et son équipe à la recherche d’une nouvelle arme IA terrifiante qui menace l’humanité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Alors que le contrôle de l’avenir et du destin du monde est en jeu, et que les forces obscures du passé d’Ethan se rapprochent, une course mortelle autour du monde commence.

Mission: Impossible 7 va puiser dans les inquiétudes de la vie réelle à propos de l’IA

Le plan est pour Mission : Impossible – À l’estime, première partie pour puiser dans les angoisses de la vie réelle à propos de l’IA, McQuarrie la comparant à la menace posée par la guerre froide.

« La chose à laquelle je la compare est la guerre froide. Quand je grandissais, la guerre froide était très réelle, c’était une chose très présente. Nous étions sous la menace, croyions-nous, de l’anéantissement nucléaire, qu’à tout moment, il pouvait y avoir une guerre entre deux ou trois superpuissances nucléaires. Ainsi, lorsque vous alliez voir un film sur la guerre froide, vous n’aviez pas besoin de quelqu’un pour mettre en place la menace de la guerre froide, vous le ressentiez simplement. C’était quelque chose que vous apportiez à le film. Ma conversation avec Tom a donc été : « Qu’est-ce que les gens apportent au film maintenant ? Ils n’apportent pas la guerre froide, ils n’apportent pas la guerre contre le terrorisme, ils apportent quelque chose de nouveau, et qu’est-ce que c’est ? ? C’est quoi cette anxiété ?' »

Cependant, plutôt que de simplement utiliser nos peurs contre nous pour les besoins de l’histoire, McQuarrie espère que le public se sentira un peu mieux sur la façon dont tout ce drame avec l’IA se déroulera.

« J’ai ressenti, dans l’air du temps, cette anxiété à propos de la technologie et de quoi et comment la technologie commençait à influencer nos vies, et comment prenons-nous cette anxiété que le public apporte au film et leur donnons une libération? C’est vraiment ce que le film se résume à. Quand vous allez voir Top Gun en 1986, la guerre froide était une chose très réelle. Cette anxiété était quelque chose que vous y apportiez, et vous avez apprécié ce film parce que ce film vous disait que tout allait finalement être d’accord. Vous leur montriez une issue.

Malheureusement, nous devrons peut-être attendre un peu avant de nous sentir mieux, car McQuarrie a également promis que les choses deviendraient encore plus « sauvages avec les peurs de l’IA » en ce qui concerne le suivi, Mission : Impossible – À l’estime, partie 2.

Réalisé par Christopher McQuarrie et avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Esai Morales, Vanessa Kirby, Pom Klementieff et Henry Czerny, Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour le 12 juillet, avec Dead Reckoning, deuxième partie sortie prévue le 28 juin 2024.