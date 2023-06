Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One devrait marquer le meilleur week-end d’ouverture de la franchise

Tom Croisière est devenu le sauveur du box-office en 2022 grâce au puissant Top Gun : Maverick battant toutes les attentes pour devenir le plus grand film de l’été. Maintenant, Cruise pourrait être sur le point de recommencer avec sa dernière sortie en tant qu’Ethan Hunt dans Mission : Impossible – À l’estime, première partie. Selon les chiffres, le septième film de la Mission impossible la franchise devrait avoir la plus grande ouverture de série.







Dead Reckoning, première partie fera ses débuts un mercredi, lui donnant quelques jours supplémentaires pour prendre de l’élan alors qu’il entre dans son premier week-end dans quelques semaines, mais il devrait rapporter environ 65 millions de dollars sur le marché intérieur au cours des trois jours du week-end, avec une projection élargie suggérant qu’il atteindra 90 millions de dollars au cours de ses cinq premiers jours. En comparaison directe sur trois jours, 65 millions de dollars suffiraient juste pour le mettre au-dessus Les retombées 61,2 millions de dollars, ce qui est actuellement l’ouverture la plus élevée des six films sortis.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de dire exactement comment le box-office réagira même aux plus grands films, il y a quelque chose dans l’attrait d’une suite d’action de Tom Cruise qui semble simplement inciter les gens à se diriger vers les théâtres. Bien qu’il y ait beaucoup de concurrence pour attirer l’attention au cours du mois à venir, avec Indiana Jones et le cadran du destin débarquement fin juin et les deux Barbie et Oppenheimer arrivant plus tard en juillet, le Mission impossible suite a tout mis en œuvre pour s’assurer que la partie la moins risquée de tout le film est son box-office.







Mission: Impossible 7 livrera un blockbuster passionnant cet été.

Paramount Pictures

Très semblable à la Rapide furieux franchise, la Mission : Films impossibles a commencé avec un box-office décent, puis a commencé à voir une baisse de fortune avant de revenir avec quelques meilleures recettes de franchise. Bien que la récente publication de X rapide n’a pas réussi à jouer aussi bien que prévu, Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie sont allés vers de nouveaux sommets – littéralement – ​​pour s’assurer que le public veut voir ce film sur grand écran. C’est ce qui a conduit à Dead Reckoning être divisé en deux parties car McQuarrie voulait s’assurer que chaque personnage avait sa chance de respirer. Il a récemment déclaré :

« Je savais que je voulais élargir le casting, et je savais que je voulais donner plus à faire à chacun de ces personnages, donc je savais que le film allait être plus gros et plus long que Fallout », a déclaré McQuarrie. « Et à ce moment-là, j’ai dit: » Pourquoi combattons-nous cela? Pourquoi allons-nous essayer de réduire cela en deux heures? Divisons-le en deux et faisons-en deux films. C’était vraiment la raison d’être du film en deux parties. Ce n’était pas seulement que l’histoire était plus grande, mais que nous voulions plus d’émotion dans le film.

Préparez-vous à être époustouflé, emmené faire un tour et lancé dans l’action que seul Tom Cruise peut faire quand Mission : Impossible – À l’estime, première partie sort en salles le 12 juillet.