Mission: Impossible – Dead Reckoning 2 augmentera encore le cadran d’action, déclare Simon Pegg

En attendant la sortie de Mission : Impossible – À l’estime, première partiela star Simon Pegg a taquiné ce que le public peut attendre d’un suivi ultérieur Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie. S’adressant à Comicbook.com, Pegg a joué timidement pour savoir si son personnage, Benji Dunn, survivrait au prochain épisode, avant de déclarer que Dead Reckoning, deuxième partie augmentera encore plus le cadran d’action que son prédécesseur.







« Eh bien, que Benji fasse ou non partie de la deuxième partie, ce que je ne peux évidemment pas divulguer dans le vrai style de Mission : Impossible. Il y aura un autre cadran sur, vous savez, une autre encoche sur le cadran sera activée, et ça arrive à quelque chose d’incroyable. J’adore le fait que ce film donne l’impression, même si c’est la première partie, parce qu’il est si rythmé et si engageant, vous arrivez à la fin et vous vous dites, d’accord, je peut attendre le prochain; vous savez, laissez-moi juste faire une pause, et ensuite nous verrons ce qui se passera ensuite. »

D’après ce que nous avons vu de Mission : Impossible – À l’estime, première partie, comment est-il même possible qu’il reste encore des encoches sur le cadran ? Comme le révèle le titre, Mission : Impossible – À l’estime, première partiesera un autre dans une tendance des grands films avec des fins de cliffhanger, après des goûts de X rapide et Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Mais, selon Pegg, il semble certainement que le public accueillera le reste entre les missions.

Les premières réactions font l’éloge de la dernière mission de Tom Cruise : Impossible

Paramount Pictures

Dans Mission : Impossible – À l’estime, première partie, Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour : traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Alors que le contrôle de l’avenir et du destin du monde est en jeu, et que les forces obscures du passé d’Ethan se rapprochent, une course mortelle autour du monde commence. Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est contraint de considérer que rien ne compte plus que sa mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur.

Les premières réactions à Mission : Impossible – À l’estime, première partie ont maintenant émergé, les critiques faisant l’éloge du retour de Tom Cruise en tant qu’agent du FMI Ethan Hunt. « #MissionImpossibleDeadReckoning est incroyable », déclare Steven Weintraub de Collider. « Le film de 2 h 30 le plus rapide que j’ai vu depuis longtemps. L’un des meilleurs films que j’ai vus cette année et @TomCruise l’a encore fait. Exige d’être vu sur le plus grand écran. Je ne peux pas assez recommander ce film.

Pendant ce temps, Joseph Deckelmeier de Screen Rant ajoute: « #MissionImpossibleDeadReckoning c’est phénoménal! Hayley Atwell VOLE toutes les scènes dans lesquelles elle se trouve. C’est maintenant mon film #missionimpossible préféré. L’IA étant le méchant, cela ressemble à un récit édifiant. L’action a fait monter mon rythme cardiaque. Cette scène de train est époustouflante !

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie et avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Esai Morales, Vanessa Kirby, Pom Klementieff et Henry Czerny, Mission : Impossible – À l’estime, première partie devrait sortir aux États-Unis le 12 juillet 2023. La suite, Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partiedoit sortir le 28 juin 2024.