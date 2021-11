Mission: Impossible 8 pourrait voir le méchant d’Henry Cavill ressusciter

Mission : Impossible 8 le réalisateur Christopher McQuarrie a fait allusion à une possible résurrection pour Henri Cavill‘s Mission : Impossible – Fallout méchant, August Walker AKA John Lark (et sa glorieuse moustache), dans la suite du film d’action à venir. Bien que l’agent de la CIA costaud de Cavill soit apparemment très, très mort à la fin du film, McQuarrie a maintenant déclaré qu’il n’y a « pas de mort » dans le film. Mission impossible films, laissant la porte entrouverte pour que Walker puisse, eh bien, revenir dans la franchise.

« Je suis en train de réécrire [Mission: Impossible 8] en ce moment, cet après-midi je pourrais tourner une page et n’importe quel acteur du passé pourrait revenir. Il n’y a pas de mort dans les films, seulement l’indisponibilité. »

Début Mission : Impossible – Fallout en tant qu’allié d’Ethan Hunt de Tom Cruise, l’agent Walker d’Henry Cavill se révèle plus tard être l’extrémiste connu sous le nom de John Lark, plaçant le couple sur une trajectoire de collision. Au cours de la finale palpitante du film, les deux hommes se battent, ce qui entraîne la défiguration de la moitié du beau visage de Cavill à Hollywood, et se termine finalement par un combat sur une falaise, Hunt prenant le dessus et tuant Walker en tirant la corde de le crochet de chargement d’un hélicoptère abattu, qui s’écrase sur le visage de Walker (ne vous y trompez pas, le visage de Cavill prend un vrai coup), faisant tomber Walker et l’hélicoptère de la falaise et s’effondrer au sol en dessous.

Cavill fait un si bon travail dans le rôle méchant que les fans de la Mission impossible les séries sont contrariées depuis que le personnage a été tué. Nul doute que beaucoup seront ravis d’apprendre qu’il est possible que Walker soit relancé d’une manière ou d’une autre pour Mission : Impossible 8, mais après une mort aussi apparemment définitive, Christopher McQuarrie aura du pain sur la planche pour contourner la fatalité du crochet au visage. La moustache a-t-elle survécu à un tel assaut ? Seul le temps nous le dira.

Avant d’aborder Mission : Impossible 8 cependant, le public attend toujours l’arrivée de Mission : Impossible 7. Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets et qu’ils s’autodétruiraient sans aucun doute si jamais vous les connaissiez, nous savons que Christopher McQuarrie écrira et réalisera à nouveau le film. McQuarrie a déjà taquiné le thème qui traversera non seulement la suite numéro 7, mais les deux prochains épisodes de la série, révélant que les deux Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 mettra fin à l’histoire d’Ethan Hunt, tout en taquinant que les suites ramèneront l’intrépide agent secret au début, et offriront un voyage beaucoup plus émouvant au héros d’action apparemment indestructible.

Le film verra le retour de plusieurs visages familiers, dont Tom Cruise, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Vanessa Kirby, tout en présentant de nombreux nouveaux visages interprétés par Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes. Mission : Impossible 7 verra également le retour d’Henry Czerny, qui reprendra le rôle d’Eugène Kittridge, l’ancien directeur du FMI vu pour la dernière fois dans le tout premier Mission impossible sortie.

Mission : Impossible 7 est prévu pour une sortie aux États-Unis le 30 septembre 2022 par Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount+ en novembre 2022. Mission : Impossible 8 pendant ce temps, une sortie est prévue le 7 juillet 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

