Mission: Impossible 8 ne tourne plus dos à dos avec Mission: Impossible 7

Mission: impossible 7 et sa suite ne sera plus tirée dos à dos comme indiqué précédemment. En 2019, avant que les événements de 2020 ne perturbent pratiquement tous les tournages prévus à Hollywood, la star de la série Tom Cruise a annoncé que Mission: impossible 8 devait commencer le tournage immédiatement après la fin du septième épisode. Il a également été révélé que le plan était de libérer M: I 7 en salles en juillet 2021 avec Mission: impossible 8 suivant en août 2022.

Alors que la production de la septième partie touche à sa fin, Deadline rapporte que Mission: impossible 8 ne sera pas mis en production immédiatement après tout. Cela est dû au calendrier de sortie en constante évolution de Paramount Pictures, qui a abouti à un autre Tom Cruise avec suite – Top Gun: Maverick – obtenir sa date de sortie fixée au 2 juillet. Parce que Cruise sera nécessaire pour des tâches promotionnelles dans les semaines précédant la sortie de ce film, M: I 8 ne peut pas commencer à tourner avant Top Gun 2 premières.

Sur Instagram, le réalisateur Christopher McQuarrie a confirmé que la distribution et l’équipe avaient récemment terminé le tournage à Abu Dhabi et qu’il ne restait plus qu’à combler quelques lacunes en Angleterre. Publiant une photo du tournage, McQuarrie écrit dans la légende: « Grâce et gentillesse, magie et majesté, hospitalité et espoir. Parmi les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés au cours de notre voyage, aucun ne sera plus grand que de surpasser les cadeaux qu’Abou Dhabi a offerts nous … Maintenant de retour à Londres pour quelques touches finales. Tous à bord pour notre plus grand défi à ce jour. «

Écrit et réalisé par McQuarrie, Mission: impossible 7 ramène Cruise en tant que superspy Ethan Hunt dans une autre mission mortelle. Reprenant leurs rôles des épisodes précédents, la suite met également en vedette Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett et Frederick Schmidt. Les nouveaux venus dans la franchise Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales sont également en vedette. Le compositeur Lorne Balfe reviendra également pour composer la partition des septième et huitième films après avoir marqué le sixième.

En raison de la pandémie, M: I 7 a eu un tournage un peu difficile avec de multiples retards liés à la pandémie, entre autres problèmes. Une moto cascadeur a pris feu lors d’un accident à un moment donné pendant la production, bien que heureusement personne n’ait été blessé. En décembre, Cruise a été enregistré sur le plateau en criant aux membres de l’équipe de production pour avoir enfreint les protocoles Covid-19, ce qui a suscité des réponses divisées de la part des célébrités et des fans sur les réseaux sociaux. Certains ont félicité Cruise pour avoir pris la pandémie au sérieux, tandis que Leah Remini a critiqué cet effort comme un coup de publicité.

Mission: impossible 7 devrait être publié le 19 novembre 2021, à condition qu’il n’y ait plus de retards importants. Heureusement, il semble que la production soit presque terminée, le film devrait donc être terminé dans beaucoup de temps. Le huitième film est actuellement prévu pour être publié le 4 novembre 2022, bien qu’il soit possible que la suite puisse voir un retard en raison de son tournage reporté cette année. En tout cas, ce sera sympa pour les fans de la série de revoir Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

