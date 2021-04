Mission: Impossible 7 Star Simon Pegg simule les fans avec de faux spoilers de l’ensemble

Le tournage pour Mission: impossible 7 a été extrêmement longue et troublée, avec le verrouillage de l’année dernière, de nombreuses villes interdisant complètement les tournages de films et les complications liées au tournage tout en suivant les directives de distanciation sociale. Simon Pegg, qui apparaîtra dans le film sous le nom de Benjamin « Benji » Dunn, essaie de garder les choses au clair en organisant une session Instagram Live pendant son temps d’arrêt. L’acteur a profité de la session pour gâcher certains points de l’intrigue hilarants mais clairement faux du film, en commençant par un match de bras de fer impromptu.

« Aujourd’hui, nous tournons une scène où Benji [Pegg’s character] et Ethan [Cruise’s character] avoir un bras de fer et Benji gagne parce qu’il est essentiellement plus fort. Puis Ethan devient tout bouleversé, ‘Ah, f * ck you,’ sauf que nous n’avons pas le droit de dire le mot f. «Oh, je ne veux plus de toi au FMI», et je dis: «Vraiment?» et il dit: «Ehh ouais, oui», puis Benji dit: «Je le savais. Je suis plus fort que toi »et Ethan dit« Ouais ». Voilà, c’est le travail d’aujourd’hui. «

La version des événements de Pegg va à l’encontre de tout ce que la franchise a établi jusqu’à présent. Le personnage de Cruise, Ethan Hunt, est rarement intéressé à utiliser sa force et ses compétences pour se montrer, tandis que Benji est depuis longtemps établi comme la partie intelligente de toute leur opération, qui préfère laisser les parties les plus physiques des missions à ses coéquipiers.

Benji est apparu pour la première fois dans la franchise en Mission: Impossible III en tant que technicien qui deviendra plus tard un agent de terrain de l’Impossible Mission Task Force. Depuis lors, le personnage est apparu dans chaque épisode de la série, devenant finalement l’un des alliés les plus fiables d’Ethan. Mais cette histoire personnelle ne s’est pas arrêtée Simon Pegg de relier un autre faux point de l’intrigue de Mission: impossible 7, où le personnage féminin principal du film Isla choisit Benji plutôt qu’Ethan.

« Il y en a un autre avec Isla [Rebecca Ferguson’s character] entre, « Oh Benji, » – tu sais, elle ne parle pas si haut, mais je ne peux pas me rapprocher d’une voix féminine sans monter légèrement – « Oh Benji, tu es si chaud et plus chaud qu’Ethan. » Et je me dis: «Bien sûr que je le suis», et elle dit: «Veux-tu être à moi?» Et je me dis: «Non… d’accord. Je joue dur pour obtenir pendant un moment, puis elle dit: « S’il te plaît, sois mon petit ami », et je suis comme « Bien sûr » et Ethan est comme [crying sounds]. «