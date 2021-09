Mission: Impossible 7 Sneak Peek serre Pom Klementieff dans un endroit restreint

Mission : Impossible 7 le réalisateur Christopher McQuarrie taquine un nouveau membre de l’Impossible Mission Force, le cinéaste partageant une nouvelle image de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 étoiles Pom Klementieff. Associé à la légende « Bonne chance… » (qui est apparemment une expression française qui signifie bonne chance), le rôle de Klementieff dans la dernière sortie de la franchise d’action populaire est actuellement gardé secret, mais il ne fait aucun doute qu’elle sera soit d’une grande aide, ou un grand adversaire, à Ethan Hunt de Tom Cruise selon de quel côté elle tombe…

Pom Klementieff n’est que l’un des nombreux nouveaux membres de la distribution à rejoindre le monde trépidant de Mission impossible, avec la suite à venir recrutant Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes, Lampros Kalfuntzos et Greg Tarzan Davis, qui ont tous été choisis dans des rôles non divulgués. Captain America : le premier vengeur La star Hayley Atwell travaillera également aux côtés de Tom Cruise sur sa dernière mission, l’actrice devant jouer le rôle de Grace, qui a depuis été décrite par Christopher McQuarrie comme une « force destructrice de la nature ».

Mission : Impossible 7 réunira bien sûr également la vedette principale Tom Cruise avec Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Frederick Schmidt, qui reprendront tous leurs rôles des films précédents.

Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets et qu’ils s’autodétruisent sans aucun doute si vous les rencontrez, nous savons que Christopher McQuarrie écrira et réalisera à nouveau le film. McQuarrie a déjà taquiné le thème qui traversera non seulement le numéro 7, mais les deux prochains épisodes de la série, révélant que les deux Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 mettra fin à l’histoire d’Ethan Hunt, tout en taquinant que les suites ramèneront l’intrépide agent secret au début, et offriront un voyage beaucoup plus émouvant au héros d’action apparemment indestructible.

Malheureusement, même Tom Cruise n’est pas assez rapide pour dépasser les circonstances actuelles, avec Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 ayant à la fois subi des retards et des revers. À l’origine, l’intention était de tourner les deux films dos à dos, mais des rapports récents ont indiqué que ce ne sera plus le cas en raison des engagements de Tom Cruise à Top Gun : Maverick. Les deux Mission : Impossible 7 et Top Gun : Maverick a récemment subi plus de retards, le premier ayant été retardé du 23 juillet 2021 au 19 novembre. Mission : Impossible 7 sortira désormais en salles aux États-Unis le 30 septembre 2022 avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount + en novembre 2022. Mission : Impossible 8 pendant ce temps, une sortie est prévue le 7 juillet 2023.

Quant à la suite des aventures de Pom Klementieff, l’actrice reviendra dans l’univers cinématographique Marvel dans le film du réalisateur Taika Waititi. Thor : Amour et Tonnerre, reprenant le rôle de Mantis, avant de rejoindre le reste de la gardiens de la Galaxie une fois de plus dans leur propre suite autonome, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, dont la sortie est prévue le 5 mai 2023. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Christopher McQaurrie.

