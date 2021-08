Mission: Impossible 7 Set Photo réunit Tom Cruise, Ving Rhames et Simon Pegg

Le casting de base de Mission : Impossible 7 se sont unis pour une nouvelle image de l’ensemble de la suite d’action à venir. On dirait qu’ils sont sur le point de sortir l’album le plus chaud de 2021, l’image comprend Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et le nouveau venu Greg Tarzan Davis, ainsi que le réalisateur Christopher McQuarrie, qui a combiné la photo avec le légende, « Félicitations à la fabuleuse Mary Boulding, qui célèbre son 100e jour lors de son premier spectacle en tant que First AD. De la part de tous les membres de l’équipe : Je vous salue Marie pour avoir gracieusement géré l’impossible. »

Ecrit et réalisé par Christophe McQuarrie, détails de l’intrigue pour la septième tranche de la Mission impossible la franchise reste un secret bien gardé, enfermé dans un coffre-fort si sûr que seul Ethan Hunt pouvait y pénétrer. McQuarrie a déjà taquiné le thème qui se déroulera dans les deux prochains épisodes de la série, révélant que les deux Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 mettra fin à l’histoire d’Ethan Hunt, tout en taquinant que les suites ramèneront l’intrépide agent secret au début, et offriront un voyage beaucoup plus émouvant au héros d’action apparemment indestructible.

Suivant Nation voyou et la sortie la plus récente, Mission: Impossible – Fallout, qui a vu Hunt et son équipe retrouver le plutonium manquant après une mission bâclée, Mission : Impossible 7 réunira la vedette principale Tom Cruise avec des personnalités comme Ving Rhames, Henri Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Frederick Schmidt, qui reprendront tous leurs rôles des films précédents. Plusieurs nouveaux noms rejoindront la franchise, dont Hayley Atwell, dont le personnage a été décrit par Christopher McQuarrie comme une « force destructrice de la nature ». Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes complètent le casting de soutien.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur le film lui-même, la réalisation de Mission : Impossible 7 a été presque aussi dramatique que l’une des missions titulaires. Cruise a partagé l’opinion lorsqu’il a déclenché sa fureur contre l’équipe de production, après que quelques-uns aient été vus ne pas respecter les récentes réglementations en matière de santé et de sécurité. « Nous voulons l’étalon-or », peut-on entendre Cruise dans le clip audio qui a été divulgué peu de temps après l’incident. « Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous ! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons ! Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, fils de pute. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais ! Et si vous ne le faites pas, vous ‘êtes viré, si je vous vois le refaire, vous êtes foutrement parti. »

Tom Cruisea depuis offert son côté de l’explosion désormais tristement célèbre, offrant un aperçu de ce qui s’est réellement passé. « J’ai dit ce que j’ai dit. Il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là », a expliqué l’acteur. « Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipage de quitter le plateau, et c’était juste des gens choisis. [Production] ne s’arrête plus jamais. Toutes ces émotions me traversaient l’esprit. Je pensais aux gens avec qui je travaille et à mon industrie. Et pour toute l’équipe de savoir que nous avions commencé à tourner sur un film, c’était juste un énorme soulagement. C’était très émouvant, je dois vous dire. »

Mission : Impossible 7 devrait sortir aux États-Unis le 27 mai 2022, par Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount+ en juillet 2022, avec Mission : Impossible 8 devrait sortir le 7 juillet 2023. Cela nous vient de Christopher McQuarrie.

Sujets : Mission : Impossible 7, Mission impossible