Mission : Impossible 7 se termine enfin après plus d’un an et demi de tournage

On dirait que c’est un enveloppement Mission : Impossible 7 après ce qui a été un tournage tumultueux. Sur Twitter, le podcast Light the Fuse a partagé une image tirée du compte Instagram du gaffer Martin Smith. Il révèle un grand clin avec le M:I VII logo accompagné du message « Mission terminée ! » Vous pouvez jeter un œil à la photo d’emballage ci-dessous.

Le gaffer britannique Martin Smith a publié cela sur Instagram aujourd’hui. Ressemble à la photographie principale sur #MI7 est complet! Maintenant sur #MI8! #ScorpionSaison approches! ???? pic.twitter.com/DRzPwIthcO – Allumez le podcast Fuse (@LightTheFusePod) 10 septembre 2021

Christopher McQuarrie écrit et réalise Mission : Impossible 7, marquant le troisième film de la série à être réalisé par le cinéaste. Il produit également avec la star Tom Cruise, JJ Abrams, David Ellison et Jake Myers. Cruise est bien sûr de retour dans le rôle principal d’Ethan Hunt avec le reste de la distribution, dont Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Cary Elwes. Il a été récemment rapporté que le tournage s’était terminé pour Atwell.

Cela doit être un bon sentiment pour toutes les personnes impliquées de terminer le tournage de la suite. Il a fallu très longtemps pour en arriver là depuis le début de la production, car la pandémie de 2020 entraînerait de fréquents retards de tournage et de date de sortie. La production a également été en proie à d’autres problèmes, notamment un incendie sur le plateau lors d’une cascade de moto qui a mal tourné. Cette scène avait pris six semaines à préparer et avait coûté beaucoup d’argent à la production. McQuarrie a également été critiqué pour le projet de détruire un pont ferroviaire en Pologne pour le tournage, ce qui a entraîné un autre changement de plan.

Pendant ce temps, Tom Cruise avait déployé de gros efforts pour réaliser le film, malgré tous les défis persistants. La pandémie avait été particulièrement rude sur le tournage, même avec Cruise dépensant son propre argent sur des navires de croisière pour garder les acteurs et l’équipage isolés et, espérons-le, à l’abri du coronavirus. Tristement, Cruise a été capturé en audio criant à deux membres d’équipage qu’il a repérés qui ignoraient les protocoles de sécurité obligatoires de l’ensemble. Beaucoup avaient en fait félicité Cruise pour avoir pris le virus si au sérieux alors que d’autres ne l’étaient apparemment pas.

« J’ai dit ce que j’ai dit », a déclaré Cruise à propos de l’incident à Empire Magazine. « Il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là. Mais ce n’était pas toute mon équipe. J’ai demandé à l’équipe de quitter le plateau, et c’était juste des personnes sélectionnées. Et nous voilà, continuant à filmer. Toutes ces émotions traversaient mon esprit. Et pour toute l’équipe de savoir que nous avions commencé à tourner sur un film était juste un énorme soulagement… C’était très émouvant. «

Dans la diatribe originale, Cruise a déclaré en partie: « Si je vous vois le refaire, vous êtes f-king parti. Et si quelqu’un dans cet équipage le fait, c’est tout – et vous aussi et vous aussi. Et vous , ne le fais plus jamais. Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Nous créons des milliers d’emplois, vous les enfoirés. C’est tout. Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée. Nous ne fermons pas ce putain de film. Est-ce compris ? Si je le revois, tu n’es plus là. »

Au moins, tout ce stress du tournage peut enfin être mis derrière lui à ce stade. Les fans peuvent surveiller Mission : Impossible 7 sortira en salles le 30 septembre 2022. Pendant ce temps, les fans peuvent également anticiper le prochain film de la série, comme Mission : Impossible 8 a déjà reçu une date de sortie le 7 juillet 2023. Les films devaient initialement tourner l’un après l’autre, mais la pandémie a également retardé le huitième film.

Sujets : Mission impossible