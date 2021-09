Mission: Impossible 7 retardé, n’arrivera pas dans les salles avant l’automne 2022

Mission : Impossible 7 a été retardé, le dernier d’une série de films étant reporté de leurs sorties en salles prévues en raison de la pandémie en cours. Avant aujourd’hui, la suite devait s’incliner le week-end du Memorial Day l’année prochaine avec une date de sortie prévue le 27 mai 2022. Maintenant, Paramount Pictures a officiellement poussé le prochain Mission impossible film de retour de ce week-end au 30 septembre 2022, ajoutant environ quatre mois à l’attente.

Prenant le Mission : Impossible 7 La fente de ce week-end sera un autre blockbuster de Tom Cruise que Paramount a également retardé. Top Gun : Maverick devait sortir juste à temps pour Thanksgiving cette année, mais l’augmentation des cas de COVID a convaincu le studio de retirer la suite attendue du calendrier pour le moment. Comme ces deux franchises mettant en vedette Cruise ont des budgets élevés avec le potentiel de rapporter un milliard de dollars, ce ne sont pas le genre de films que vous allez voir directement à Paramount +.

Christopher McQuarrie a écrit et réalisé Mission : Impossible 7, qui est le troisième volet de la série dirigé par le cinéaste. Il a également produit aux côtés de Cruise, JJ Abrams, David Ellison et Jake Myers. Cruise joue le rôle principal dans le cadre d’une distribution qui comprend également Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny et Cary Elwes.

La pandémie a rendu la production et la diffusion subséquente de Mission : Impossible 7 très difficile. Il y a eu des retards répétés en raison de la propagation du virus sur le plateau. À un moment donné, Cruise a été capturé sur un enregistrement audio criant aux membres d’équipage pour avoir enfreint les protocoles COVID-19. L’acteur a expliqué plus tard qu’il se sentait passionné par le fait de prendre les précautions de sécurité au sérieux, car il a travaillé si dur pour assurer la sécurité du plateau afin que les acteurs et l’équipe puissent terminer le tournage.

« J’ai dit ce que j’ai dit. Il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là. Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipage de quitter le plateau, et c’était juste des personnes sélectionnées », a déclaré Cruise à propos de l’incident, via Empire . « Toutes ces émotions me traversaient l’esprit. Et pour toute l’équipe de savoir que nous avions commencé à tourner sur un film, c’était juste un énorme soulagement… C’était très émouvant. »

Apparemment, Cruise avait dépensé environ 700 000 € pour que les acteurs et l’équipe du film vivent sur des navires de croisière dans l’espoir de créer un espace sûr pour que tout le monde puisse travailler tout en évitant les éruptions de COVID-19. Il avait également déclaré qu’il était en contact étroit avec des studios, des compagnies d’assurance et des producteurs pour établir la « norme d’or » de la façon dont des projets de films comme celui-ci devraient être filmés pendant la pandémie. La colère de Cruise dans l’audio n’a peut-être pas été flatteuse, même si beaucoup l’ont compris et ont même félicité l’acteur pour avoir pris le virus si au sérieux.

Mission : Impossible 7 devrait maintenant sortir en salles le 30 septembre 2022. C’est l’un des nombreux films repoussés par Paramount Pictures, car les suites Top Gun : Maverick et Jackass pour toujours ont également été retardés. Est-ce que l’entreprise de cinéma déjà voir un retour à la normale ? Cette nouvelle nous vient de Deadline.

