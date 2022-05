Mission Impossible 7 montre la cascade la plus dangereuse de Tom Cruise dans une nouvelle bande-annonce

Après un long moment sans rien savoir de nouveau sur »Mission Impossible », Paramount Pictures a publié la première bande-annonce du prochain épisode avec Tom Croisière de retour en tant que super espion emblématique Ethan Hunt. Intitulé »Mission Impossible 7 Peine mortelle Partie 1 », le film d’action mettra en vedette une variété de cascades impressionnantes, y compris une scène d’accident de train à vapeur et plusieurs poursuites en voiture qui occupent le devant de la scène.

Le nouveau film verra le retour de plusieurs personnages légendaires comme Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson, mais les fans de la saga auront également un premier aperçu de Hayley Atwell, Pom Klementieff et Esai Morales. Bien que de nombreux autres détails sur « Death Sentence Part 1 » ne soient pas connus, la production du film a connu plusieurs revers tout au long de son développement.

Avec une sortie prévue pour juillet 2021, Paramount a dû déplacer sa sortie en 2023 après le verrouillage mondial dû à la pandémie, jetant complètement les enregistrements sur bande. Mais malgré les revers, il semble que le film ait pris forme ces dernières années, étant une autre explosion d’action à laquelle la franchise nous a habitués.

Récemment, Cruise a commenté que « Moral Sentence » comprend l’une des cascades les plus dangereuses qu’il ait réalisées de toute sa carrière. La séquence à laquelle il fait référence est celle dans laquelle il a dû conduire une moto d’une falaise, devoir sauter du véhicule au milieu d’une chute et déployer un parachute. L’icône des films d’action, a assuré que pour réaliser cette scène, il a dû parachuter environ 500 fois, ainsi que pratiquer plus de 13 000 sauts sur une moto.

Cependant, tout n’est pas rose, car Cruise a récemment déclaré qu’il n’était pas satisfait de la campagne de distribution de Paramount pour le film, car la société sortira le film pendant un total de 45 jours dans les salles, avant d’être transporté vers le service de streaming de Paramount+. Cruise insiste sur le fait que cette fenêtre de sortie est une violation de son contrat avec Paramount, car l’acteur gagne la majeure partie de son argent grâce à la vente de billets au box-office.

Même avec cela, le film sortira en salles le 14 juillet 2023, avec »Mission Impossible 7 Deadly Sentence Part 1 » réalisé et écrit par Christopher MacQuarri. Le film met en vedette Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales et Cary Elwes.