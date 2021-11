Mission: Impossible 7 Le réalisateur a dirigé une partie du film de chez lui à cause de Covid

La pandémie de Covid a frappé les productions cinématographiques de différentes manières, et Mission : Impossible 7 n’est pas sorti indemne. La pandémie mondiale était responsable d’un certain nombre de retards dans le tournage du retour d’Ethan Hunt, ce qui a finalement empêché le réalisateur Christopher McQuarrie de réaliser son intention initiale de tourner le huitième film dos à dos avec le septième.

Selon le nouveau venu de la franchise Cary Elwes, le réalisateur a également été contraint de réaliser une partie du film à partir d’un ordinateur à la maison après avoir eu une peur de Covid et n’a pas pu aller travailler sur le plateau.

Le tournage du film s’est finalement terminé en septembre, un mois après la date de sortie initialement prévue. Avec autant de films ayant une fluidité en ce qui concerne les dates de sortie, il n’a pas été surprenant de voir Mission : Impossible 7 ayant été repoussé plus d’une fois jusqu’à ce qu’il semble maintenant s’être fixé sur une date de sortie le 30 septembre 2022, lorsque nous pourrons enfin voir la dernière sortie du héros d’action de Cruise. Cette fois-ci, les habitués de la franchise Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson, ainsi que les nouvelles recrues Pom Klementieff, Esai Morales, Hayley Atwell et Cary Elwes, rejoindront Cruise.

Tout en étant interviewé par The Hollywood Reporter, Elwes, dont le rôle dans le film n’a jusqu’à présent pas été divulgué, a commenté le talent de McQuarrie pour avoir pu continuer sa réalisation depuis chez lui après avoir été retrouvé par contact comme potentiellement exposé à Covid. Elwes a fait remarquer :

« Je ne pense pas que je dis quelque chose de nouveau quand je dis que la production a eu des difficultés et qu’ils ont dû s’arrêter. Chris McQuarrie a donc dû diriger depuis son ordinateur à la maison parce qu’il avait été retracé. Et c’est un témoigne à quel point il est brillant, qu’il a été capable de le faire. Il a dit: « Ecoute, je ne veux plus jamais le faire » – mais il a réussi. Nous l’avons fait. Et ce sera la plus grande mission de tous, il n’y a aucun doute là-dessus.

Alors que le travail d’un réalisateur sur un plateau de tournage consiste à instruire des acteurs, une équipe et de nombreux cascadeurs pour un blockbuster d’action comme un Mission impossible film, jouer ce rôle à distance nécessite une certaine base de compétences que McQuarrie a développée au fil des ans depuis son implication dans la franchise depuis 2015, mais son histoire dans l’industrie remonte beaucoup plus loin que cela. En plus d’être scénariste sur Les suspects habituels et Bord de demain, il s’est lancé dans la réalisation d’un autre film de Tom Cruise, Jack Reach en 2012, et ces dernières années a continué à redéfinir le chemin de la Mission impossible films grâce à Nation voyou et Tomber.

Le tournage est presque prêt à démarrer le Mission : Impossible 8 dans divers endroits à travers l’Europe, et Tom Cruise a été vu entreprendre une formation, y compris des cours de pilotage, avant ses cascades auto-réalisées habituelles dans le film, dont la date de sortie est actuellement fixée au 22 juillet 2023.





