Mission Impossible 7: ils filtrent un audio de Tom Cruise contre la production

2020 a été l’un des pires pour divers projets audiovisuels, à la fois télévisuels et cinématographiques, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de sévir sur la planète. A cette occasion, la plupart des productions ont été contraintes de suspendre leur tournage, jusqu’à ce qu’ils soient annulés, comme dans le cas de la série ‘Glow’ du service de streaming Netflix. Dans le respect du protocole, certains ont pu reprendre leur travail dans un environnement qui garantit la santé de tous les participants.

L’un d’eux est ‘Mission Impossible 7’, le nouvel épisode de la célèbre saga d’action mettant en vedette Croisière Tom, à qui on a demandé d’éliminer dans un jeu récent sur le réseau social Twitter. Ce film a subi ses retards importants, car en octobre, il y avait 12 cas positifs pour Covid-19 quand ils tournaient en Italie. Ils ont pu reprendre une semaine plus tard et se sont rendus au Royaume-Uni il y a deux semaines.

Il est clair qu’arrêter toute une équipe d’enregistrement gaspille beaucoup de temps et d’argent, et c’est pourquoi la septième partie de cette franchise a conçu les protocoles de sécurité pour qu’ils continuent comme si de rien n’était, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Selon les informations du journal Le soleil, Cruise a vu deux membres ne pas respecter la distance et a exprimé sa colère dans une fuite audio il y a quelques heures. Écoutez leur fureur!

The Sun a publié un audio dans lequel Tom Cruise explose contre 2 membres de la production de ‘Mission Impossible 7’ pour avoir violé la distance saine. Cela intervient après que la production était sur le point d’être suspendue en raison de 12 cas positifs et de la suspension de 150 extras. pic.twitter.com/O3UYoSgHB6 – Le MacGuffin (@ElMacGuffin)

« Si je les vois le refaire, ils sont vissés et virés », l’acteur est clairement entendu. « Je ne veux plus jamais le revoir. Nous ne fermons pas ce foutu film! Suis-je clair? Comprenez-vous ce que je veux? Comprenez-vous votre responsabilité? J’espère que vous le ferez. »il a continué. « Nous sommes l’étalon-or. Ils sont là à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. »il a expliqué aux travailleurs de Paramount.

« Ils peuvent dire aux gens qui perdent leurs foutues maisons parce que notre industrie est fermée. Ils ne vont pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études universitaires. C’est ce sur quoi je dors tous les soirs – l’avenir de cette fichue industrie! », terminé. Une source proche assurée Le soleil: « Ils portaient tous des masques. On ne sait pas s’il a vu ces travailleurs enfreindre les règles avant ou si c’était la goutte d’eau. ».