Mission Impossible 7 Cast Fear pour la sécurité de Tom Cruise dans des cascades risquées

Mission : Impossible – À l’estime, première partie apporte des cascades exaltantes à l’écran, avec Tom Cruise ouvrant la voie en défiant les limites. Son approche intrépide de son métier laisse ses co-stars, dont Simon Pegg, inquiets pour sa sécurité. Une cascade particulière implique le saut de Cruise depuis un hélicoptère, suivi du déploiement habile d’un parachute pour un atterrissage en toute sécurité, puis d’un tour de moto à grande vitesse. Le niveau de danger augmente alors que Cruise se propulse d’une rampe près d’une falaise, abandonnant la moto pour s’engager dans un saut de base en chute libre. Cette nature casse-cou des cascades de Cruise ajoute une couche supplémentaire d’intensité au film.

Lors de la première de Mission : Impossible – À l’estime, première partie à Rome (via Date limite), Pegg s’est ouvert sur la véritable préoccupation partagée par le casting pour la sécurité de Cruise lors de ces cascades. Pegg, connu pour son rôle de Benji, reconnaît la peur constante que quelque chose puisse mal tourner, entraînant potentiellement la perte de leur acteur principal.

« Vous savez, j’ai de la chance parce que Benji reste en quelque sorte derrière l’ordinateur et il fait son truc. Tom saute des falaises sur une moto, il accroche la sienne, vous savez, suspendu aux trains – c’est vraiment dangereux. Il y a toujours un sens que, vous savez, un jour, quelque chose pourrait mal tourner, nous pourrions perdre Tom, vous savez. Chaque fois qu’il y a une grosse cascade, nous avons tous ce sentiment de, vous savez, la peur, mais il réussit toujours.

Mission Impossible – À l’estime, première partie tourne autour d’Ethan Hunt et de son équipe du FMI qui se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour. Leur objectif est d’empêcher qu’une nouvelle arme terrifiante ne tombe entre de mauvaises mains. Alors qu’ils courent contre la montre, les forces obscures du passé d’Ethan se rapprochent, ajoutant encore plus d’intensité à la mission déjà aux enjeux élevés. Ethan est obligé de contempler la valeur de sa mission sur la vie de ses proches. Cette lutte interne souligne la gravité de la situation et fait monter la tension alors que l’équipe parcourt le monde pour protéger l’avenir et le destin du monde.







Tom Cruise voulait vraiment conduire une moto d’une falaise dans Mission Impossible 7

Le réalisateur Christopher McQuarrie a précédemment partagé à quel point Tom Cruise était ravi de réaliser une cascade passionnante dans le prochain Mission : Impossible – À l’estime, première partie. Dans une interview avec EW, McQuarrie a révélé que Cruise voulait vraiment conduire une moto d’une falaise, montrant sa forte passion pour repousser les limites des scènes d’action. Fait intéressant, McQuarrie lui-même était tout aussi désireux de créer un accident de train dramatique pour le film.

« Au début de ce film, j’ai dit à Tom : ‘Qu’est-ce que tu veux faire ?’ Il a dit : « Je veux conduire une moto d’une falaise. Qu’est-ce que tu veux faire ? » Et j’ai dit, ‘Je veux détruire un train.’ Nous sommes d’énormes fans de Buster Keaton, John Frankenheimer, David Lean, tous ces cinéastes qui, à un moment ou à un autre, ont eu un accident de train fabuleux.

Les premières réactions à Mission : Impossible – À l’estime, première partie ont été positifs, suggérant que Tom Cruise est sur la bonne voie pour un autre blockbuster majeur de l’été. Ils ont fait l’éloge non seulement de Cruise, mais aussi de sa co-star Hayley Atwell. Malgré les rapports précédents indiquant que Dead Reckoning servirait de conclusion à la Mission impossible série, le réalisateur Christopher McQuarrie a récemment précisé que ce n’était pas la fin. L’intention de McQuarrie est de poursuivre la franchise au-delà du huitième épisode, et il a déjà commencé à imaginer des idées pour de futurs films.

Le premier versement de Mission : Impossible – À l’estimequi sortira en salles le 12 juillet 2023, sera suivi de la sortie de sa suite prévue pour le 28 juin 2024.