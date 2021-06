Mission: Impossible 7 arrête à nouveau le tournage après un test COVID positif

Mission : Impossible 7, la suite de longue durée qui a été en proie à de multiples retards dus au coronavirus, vient d’être à nouveau retardée… à cause du coronavirus. Le tournage a été totalement arrêté sur la production du film au Royaume-Uni après qu’au moins un membre aurait été testé positif pour COVID-19. Les détails supplémentaires sont rares et on ne sait pas combien de personnes au total ont été testées positives, mais le tournage s’arrêtera pendant au moins 14 jours afin que les personnes impliquées puissent s’auto-isoler.

« Nous avons temporairement interrompu la production le Mission : Impossible 7 jusqu’au 14 juin, en raison des résultats positifs des tests de coronavirus lors des tests de routine. Nous suivons tous les protocoles de sécurité et continuerons de surveiller la situation », indique un communiqué de la production.

Le retard est un autre revers pour une production qui a eu de nombreux problèmes pour poursuivre le tournage. Le tournage devait initialement commencer en février 2020 avant d’être reporté en raison de la pandémie. Ce qui a suivi dans les mois qui ont suivi, c’était apparemment plus de problèmes à chaque fois que la production commençait à redémarrer, en particulier avec les personnes impliquées dont le test était positif pour le virus. Inutile de dire que ce nouveau retard n’a rien d’inhabituel pour le projet, mais il a dû être frustrant pour les personnes impliquées qui souhaitent simplement terminer le film.

Bien sûr, il n’y a peut-être personne qui soit plus ennuyé par cette information que la star du film, Tom Cruise. Après avoir déployé de grands efforts pour assurer la sécurité de la production, Cruise a été enregistré en train de crier aux membres de l’équipe sur le plateau en décembre pour avoir prétendument enfreint les protocoles COVID-19. Certains fans et autres célébrités ont en fait soutenu Cruise dans la situation, estimant qu’il était justifié de se sentir en colère contre les membres de l’équipage ne prenant pas le virus au sérieux, même après que le film ait déjà subi plusieurs retards.

« J’ai dit ce que j’ai dit », a déclaré Cruise à propos de son comportement dans une interview ultérieure avec le magazine Empire. « Il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là. Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipage de quitter le plateau, et c’était juste des personnes sélectionnées … Toutes ces émotions me traversaient l’esprit. Et pour l’ensemble l’équipe de savoir que nous avions commencé à tourner sur un film était juste un énorme soulagement… C’était très émouvant. »

Mission : Impossible 7 vient de Paramount et Skydance. Cruise, JJ Abrams, David Ellison, Jake Myers et Christopher McQuarrie produisent. McQuarrie est également scénariste et réalisateur après avoir précédemment dirigé les versements précédents Nation voyou (2015) et Tomber (2018). Il devrait également réaliser le huitième volet prévu de la longue série de films d’action, du moins si la production se termine finalement sur le septième film. Le temps dira sur celui-là.

En ce moment, Mission : Impossible 7 devrait sortir le 27 mai 2022. Avec Cruise de retour dans le rôle de l’agent du FMI Ethan Hunt, la suite met également en vedette Rebecca Ferguson, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Angela Bassett, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Frederick Schmidt, Cary Elwes et Henry Czerny. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Mission : Impossible 7, Mission impossible