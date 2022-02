Mission: Impossible 7 & 8 signalés comme étant la conclusion de la franchise Tom Cruise

Mission: Impossible 7 et 8 feront leurs débuts en 2023 et 2024 respectivement, et seraient la dernière fois que Tom Cruise jouera Ethan Hunt.

Il arrive un moment où chaque franchise de films de longue date décide qu’il est temps d’arrêter, et les derniers rapports suggèrent que Mission : Impossible 7 et 8 seront les dernières sorties d’Ethan Hunt de Tom Cruise. Après avoir terminé le travail sur le septième épisode à la fin de l’année dernière, Cruise s’est directement mis au travail sur Mission : Impossible 8qui, après plus de 25 ans, mettrait fin à la série lors de sa sortie finale en 2024, selon Variety.

Tom Cruise est apparu pour la première fois à l’écran en tant que Hunt en 1996, et bien qu’il ait fallu un certain temps à la franchise pour obtenir les éloges qu’elle recherchait, un changement de rythme en 2011 Mission : Impossible – Protocole fantôme a vu la franchise gagner en popularité et dans l’ensemble des six films sortis jusqu’à présent, ils ont rapporté plus de 3,5 milliards de dollars au box-office pour un coût d’environ 820 millions de dollars. Après avoir commencé avec le réalisateur légendaire Brian De Palma à la barre, et des suites ayant enrôlé John Woo, JJ Abrams et Brad Bird, les deux derniers films et le duo à venir ont tous été réalisés sous l’œil de Christopher McQuarrie, qui a également réalisé Cruise’s première Jack Reach film, et a agi en tant qu’écrivain sur un certain nombre de films de la star, y compris Bord de demain et Top Gun : Non-conformiste.

Le nouveau Mission impossible les films devaient initialement être diffusés en 2021 et 2022, mais la pandémie de Covid a forcé un certain nombre de retards de tournage, ce qui a vu la double sortie repoussée deux fois, avec Mission : Impossible 7 arrivant maintenant en 2023 et Mission : Impossible 8 suivant en 2024. Après jouant le personnage pendant un quart de siècle, et ayant probablement fait tout ce qu’il pouvait dans le rôle sans que cela ressemble à une répétition, il n’est pas surprenant que Cruise envisage de l’appeler un jour sur l’un des rôles les plus importants de sa carrière.

Mission: Impossible 7 & 8 sont garantis d’être les plus grands films de franchise





Bien que cela fasse cinq ans que Cruise est apparu dans le rôle d’Ethan Hunt dans Mission : Impossible – Tomber au moment où le nouveau film sort, il se pourrait bien qu’un cas d’absence rende le cœur plus affectueux. S’il s’agit de l’avant-dernière série du personnage, les fans voudront certainement être à bord, et avec Tomber ayant pris plus de 800 millions de dollars au box-office, au moins un des films à venir pourrait bien chercher à franchir la barre du milliard de dollars.





Jusqu’à présent, les images divulguées lors du tournage des films à venir ont donné une bonne idée de la physique de ces histoires, et si c’est le point culminant de la franchise, cela explique en partie pourquoi les suites ramènent de nombreux familiers. visages des entrées précédentes de la série. Avec le Rapide et furieux les films cherchent également à se terminer dans les prochaines années, il semble que ce sera une période frénétique pour les fans de films d’action axés sur les cascades, et il ne fait aucun doute que les deux franchises chercheront à sortir avec le plus grand bang ils peuvent venir avec.





